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Необычное ограбление: в Киеве из рук женщины вырвали поводок с собакой

27.06.2018 09:00
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Необычное ограбление: в Киеве из рук женщины вырвали поводок с собакой

Цена таких щенков в питомниках начинается от 500 долларов.

Курьезный случай произошел в Киеве на улице Московской недалеко от Печерского управления полиции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Местная жительница вышла погулять со своим стаффордширским терьером, и тут на нее напал грабитель, причем объектом преступного посягательства стала не сама киевлянка, а... ее пес бойцовской породы.

На улице к киевлянке подскочил высокий парень в кепке, надвинутой на глаза, и вырвал из рук поводок, после чего убежал вместе с ее стаффом.

Почему собака далась в руки незнакомцу и не стала защищать хозяйку – загадка. Из открытых источников известно, что собаки этой породы имеют высокий порог раздражительности. Им необходима ранняя социализация и последовательное воспитание. Зачастую собака становится агрессивной, если чувствует какую-либо опасность. Настороженно относится к посторонним людям.

В то же время известно, что цена на щенков стаффа в столичных питомниках начинается от 500 долларов США.

Куда грабитель собрался пристроить взрослую собаку да еще чужую – вопрос открытый.



Теги: Донбасс, Киев, ограбление, собака
 
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