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Украина и Беларусь в 2019 году проведут демаркацию границы
В следующем году Украинское государство и Республика Беларусь проведут демаркацию совместной государственной границы в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.
Как информирует replyua.net со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД Украины, соответствующее решение было принято во время семнадцатого заседания Совместной украинско-белорусской демаркационной комиссии 26-27 июня в Луцке.
Так, согласно сообщению, стороны также утвердили перспективный план демаркации государственной границы между Украиной и Беларусью, рассчитанный на 2018-2026 года. В сообщении отмечается: «Украинская сторона приветствует решение Совместной комиссии начать демаркацию украинско-белорусской государственной границы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в 2019 году... МИД Украины расценивает это решение как важный шаг на пути к надлежащей договорно-правового оформления государственной границы между Украиной и Республикой Беларусь».
Кроме того, совместная комиссия приветствовала намерение Европейского союза выделить финансирование на международную техническую помощь в рамках демаркации.
Теги: Украина, Донбасс, Беларусь, граница
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