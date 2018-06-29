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Парубий и Волкер встретились в США: стало известо, что обсуждали
В ходе встречи поднимались вопросы безопасности в Украине и привлечения американского бизнеса к модернизации украинской ГТС
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в рамках визита в США встретился со специальным представителем Государственного департамента США по Украине Куртом Волкером. Об этом Парубий написал в своем микроблоге в Twitter.
"На встрече со спецпредставителем Госдепартамента США Куртом Волкером обсудили ситуацию с безопасностью в Украине. А также вопросы привлечения американского бизнеса к модернизации украинской ГТС, ведь это вопрос не только энергетики, но и вопрос безопасности", – написал Парубий.
Кроме того, он сообщил, что вместе с председателями парламентов Грузии, Литвы и Молдовы провели в Конгрессе США конференцию на тему противодействия российским гибридным угрозам – в частности, строительству российского газопровода "Северный поток – 2", "потому что это не экономический проект, это – гибридное оружие Кремля против европейских стран свободного мира".
Парубий также с председателями парламентов Грузии, Литвы, Молдовы и вице-спикером Сената Польши поднимали вопрос российской агрессии и гибридных угроз для мира на встрече с руководством и членами подкомитета по вопросам Европы и сотрудничества по безопасности комитета иностранных отношений Сената США.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, США, Донбасс, конфликт, Парубий
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