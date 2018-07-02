4,5G открывает в Украине новую эру мобильной связи

02.07.2018 15:21

1 июля в Украине станет днем полноценного запуска мобильной радиосвязи четвертого поколения – 4G и 4,5G(LTE-Advanced Pro). С этого дня начинают действовать лицензии, выданные мобильным операторам на работу в частоте 1800 Мгц.

Переход на новые стандарты означает, прежде всего, более высокоскоростной интернет. Передача данных в 4G осуществляется по технологии MIMO (Multiple Input Multiple Output, т. е. "многоканальный вход – многоканальный выход"), благодаря чему скорость интернета будет превышать 100 Мбит в секунду. Кроме того, переход на более низкие частоты означает более широкое покрытие каждой базовой станцией (более 4 км по сравнению с 1,8 км на прежней частоте 2600 Мгц). Так что после перехода на 4 и 4,5G может появиться или улучшиться мобильная связь в тех населенных пунктах, где раньше с этим были проблемы.

Наиболее широкое покрытие мобильной связью нового поколения к дню запуска предлагает оператор Lifecell – 232 населенных пункта в 17 областях Украины. А к концу года к 4,5G-интернету будут подключены свыше полутора тысяч населенных пунктов во всех без исключения областях Украины.

Широкое тестирование нового оборудования компания начала еще в марте и к началу действия лицензии на новую частоту успела изучить и даже во многом исправить наметившиеся проблемы. Вторая компания, которая также с 1 июля запускает 4G, Vodafone, заявила пока о 50 городах, где будут работать новые технологии.

Во многих странах мира технологии 4 и 4,5G – уже далеко не новинка. Мир потихоньку переходит на 5G, в связи с чем нередко возникает вопрос: не стоит ли Украине сразу перейти на этот стандарт, "перепрыгнув" через 4G?

"Кто-то считает, что это только один из этапов развития технологий. Но на самом деле появление 4G означает совершенно новую эру в мобильной связи. Речь в первую очередь идет о переходе к новым диджитал-технологиям. Операторы должны становиться "цифровыми", – объясняет директор Lifecell Исмет Языджи.

Исследования, проведенные компанией Lifecell, показали, что более 70% абонентов пользуются смартфонами. А это значит, что их интересуют не только разговоры по мобильной сети, но и множество других цифровых услуг. Поэтому в "эпоху 4 и 4,5G" конкуренция между операторами будет разворачиваться вокруг того, какие эксклюзивные цифровые услуги смогут они предложить своим клиентам, считают эксперты.



Новые возможности для обмена информацией, облачные хранилища, собственные мессенджеры, новые, удобные сервисы для чтения, для прослушивания музыки и просмотра видео – на такие сервисы, согласно опросам, сегодня существует огромный спрос.

С другой стороны, внедрение в Украине технологий 4 и 4,5G, как ожидается, повысит спрос на смартфоры среднего и нижнего ценового сегмента. Причем компания Lifecell решила опробовать достаточно новую для нас тенденцию: предлагать смартфоры, "заточенные" именно под продукты своей сети.

Одновременно с запуском 4,5G на украинский рынок заходит новая торговая марка смартфонов – General Mobile. Они имеют хорошие характеристики и одновременно бюджетные – 2999 грн. Как рассказал глава правления компании "General Mobile" Себахаттин Яман, новые смартфоны будут продаваться преимущественно в сети Lifecell. А в пакет программ будут входить популярный мессенджер от Lifecell Bip, а также другие уникальные продукты компании. Например, музыкальная платформа Fizy, сервис для онлайн-просмотра телеканалов TV+, приложение с возможностью просмотра футбольных матчей 500 лиг мира Lifesport и др. При этом смартфоны General Mobile не будут заточены под оператора Lifecell (они рассчитаны на использование двух карточек).

Источник: https://www.segodnya.ua