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В Таиланде проведут вторую часть операции по спасению детей из затопленной пещеры

09.07.2018 11:12
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В Таиланде проведут вторую часть операции по спасению детей из затопленной пещеры

В Таиланде спасатели готовятся ко второй части операции по спасению из подтопленной пещеры Кхао Луанг подростковой футбольной команды и их тренера.

Как сообщает НВ со ссылкой на DW, спасатели пока не выражают обеспокоенность в связи с возможным повышением уровня воды в пустотах пещеры.

В ночь на 9 июля в горном районе, прилегающем к пещере, несколько часов шел дождь. Тем не менее, речь пока не идет о муссонных тропических ливнях.

Перед вторым этапом спасательной операции в пещере должен быть пополнен запас кислорода, на что может потребоваться от 10 до 20 часов.

По словам экспертов, чтобы вывести на поверхность всех членов группы, необходимо от двух до трех дней.

Ранее спасатели эвакуировали четверых мальчиков из пещеры Кхао Луанг, после чего операцию приостановили из-за дождей.

Напомним, 23 июня в провинции Чианграй на севере Таиланда в популярной среди туристов пещере Кхао Луанг исчезли 12 подростков-футболистов и их тренер. Они были найдены 2 июля, через девять дней после исчезновения. Поисково-спасательные работы были затруднены из-за поднятия уровня воды и грязи.

Отмечалось, что дети могут остаться в пещере на несколько месяцев, поскольку пещера регулярно затапливается во время дождливого сезона, который длится до сентября - октября.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Таиланд, спасатели, спасение, пещера
 
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