Медреформа в Украине: как бесплатно лечиться у частного врача

13.07.2018 11:20

У негосударственных медиков – свои нюансы работы после внедрения медицинской реформы

"Деньги идут за пациентами". Этот лозунг Минздрава, означает, что к кому человек пойдет лечиться – тому государство и оплатит работу. В том числе – частному доктору.

Семь частных клиник и пять врачей уже согласились подписывать декларации с пациентами. Платить им будет государство. За каждого государство заплатит им от 370 до 1480 грн в год.

Что можно будет получить у частного врача бесплатно, а за что придется платить, разбирался сайт "Сегодня".

Бесплатное лечение у частного врача

"Подписываете декларацию и бесплатно ходите к врачу, – убеждает работница рецепции частного медицинского центра "Богдан" – Приходите на бесплатную консультацию к нашему врачу, он все расскажет".

До конца года украинцы должны подписать декларацию с врачом первички: педиатром, семейным врачом или терапевтом. Эта декларация нужна врачу, чтобы он получал деньги за свою работу. Чем больше у доктора будет пациентов, тем больше он получит дохода.

Подписать декларацию можно как с врачом коммунальной или государственной больницы, так и частной. Пока частных врачей, которые подписывают декларации, немного. Это всего семь частных медклиник и пять врачей, которые оформились как физическое лицо-предприниматель (ФЛП, укр. – ФОП).

Минздрав уже утвердил перечень услуг, за которые заплатит государство. Так, доктор следит за здоровьем, ставит диагноз, назначает лечение, наблюдает за здоровьем ребенка, неосложненной беременностью, а также осуществляет отдельные услуги паллиативной помощи. Врач также выдаст нужную справку, листок нетрудоспособности, направление для прохождения медико-социальной экспертизы. За анализы тоже не придется платить, поскольку они заложены в тариф. Речь идет о следующих процедурах:

Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой

Общий анализ мочи

Глюкоза крови

Общий холестерин

Измерение артериального давления

Электрокардиограмма

Измерения веса, роста, окружности талии

Быстрый тест на беременность

Быстрый тест на тропонин

Быстрые тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты

И в частной, и в государственной больнице врач получит от государства одинаковую сумму за одного пациента. Для всех условия равны.

В чем выгода для частного врача

Часть врачей могут уйти в частный сектор. Так им может быть выгоднее. В коммунальном или частном медцентре доход врача получит медучреждение. Из этой суммы заберут часть на оплату коммунальных услуг, на зарплату медсестре и на другие расходы. Врач получит то, что останется. Медик, который оформит ФОП и подпишет соглашение с Национальной службой здоровья, будет видеть свои доходы и расходы сам.

Если терапевт наберет установленный максимум в 2000 пациентов, то он заработает минимум 740 тыс. грн в год или 61,6 тыс. в месяц. В среднем это может быть доход 941 тыс. грн в год или 78,4 тыс. грн в месяц. Но сюда кроме зарплаты врача заложены расходы на анализы и диагностику, зарплата медсестры и т.д.

За одного пациента государство платит врачу первички 370 грн. Это базовый тариф, который применяется к пациентам возрастом 18-39 лет. За остальных пациентов доктор получит больше, так как они чаще болеют. Например, один новорожденный или ребенок до 5 лет – это 1480 грн в год. Пожилой человек старше 64 лет – 740 грн в год.

Но 370 грн не покрывают даже одного визита к частному врачу. 740-1480 грн. хватит максимум на два-три приема. Однако некоторую выгоду частные клиники будут иметь.

Во-первых, клиника получит гарантированный доход от государства, если будет лечить пациентов, не требуя с них денег. А рост количества пациентов уменьшит стоимость одного визита, поясняет Евгений Гончар, секретарь Общественного совета при Минздраве поясняет.

"И как одна из моделей частных клиник – они могут подписать декларацию. На этом особо не заработают, но за счет направления к узким специалистам, специализированной медицинской помощи они действительно могут на этом зарабатывать деньги. Это очень просто. Например, УЗИ не входит в порядок предоставления первичной медпомощи. К врачу пришел пациент, ему нужно сделать УЗИ. Визит будет бесплатным для пациента, а на УЗИ его направят на вторичку, и на этом клиника заработает. Здесь есть некоторые риски в плане подписания деклараций с частными врачами, потому что они будут заинтересованы в дополнительных услугах, хотя они и сейчас в этом заинтересованы", – говорит Евгений Гончар.

Врачи тоже рискуют

Сергей Сергеев – один из пяти врачей, которые создали ФЛП и начали подписывать договоры с пациентами. Он работает в городе Светловодск Кировоградской области. Частным практикующим врачом медик хотел стать, еще когда выпустился из университета в 2008-м.

"Сразу как в Украине создали Национальную службу здоровья, я понял, что можно смело оформлять физическое лицо-предприятие. У меня есть частный кабинет, который находится в частной клинике. Там я и предоставляю медицинские услуги. Вот только что я подписал 96-ю декларацию. Для меня пока это экспериментальный режим. Я не знаю, сколько буду получать. Но считаю, чтобы это было более-менее прибыльно, нужно нанять еще двух-трех врачей. Национальная служба будет перечислять деньги ежемесячно, в течение 10 дней после отправления отчета. Я подсчитывал, что в июле я получу 2200 грн от Национальной службы здоровья", – рассказывает Сергей Сергеев.

Все осмотры семейный врач может делать сам. И только когда видит резкую патологию, с которой не может справиться, направляет пациента к узкому специалисту.

"Семейный врач – это достаточно высокопрофессиональный доктор, который может поставить четкий диагноз без дополнительных лабораторных исследований. Например, сегодня ко мне обратилась женщина, которая была у ревматолога и лечилась от остеоартроза. Я, собрав полный анамнез, установил диагноз – подагра. Лабораторные исследования это подтвердили. Я направлю человека только тогда, когда пациенту с болезнью сердца нужно будет стентирование, то есть то, что я реально не могу сделать", – поясняет медик.

Однако сейчас достаточно тяжело, признается врач, поскольку пациенты приходят бесплатно. Некоторые из тех, с кем Сергеев подписал декларацию на прошлой неделе, сделали по два визита. А Национальная служба перечислит деньги только в середине месяца. И то это будет 2200 грн.

Только 370-1400 грн в год за пациента самих по себе недостаточно для одного поставщика медицинских услуг, чтобы предоставить их качественно и в надлежащем объеме, считает семейный врач, сооснователь клиники для здоровых SQLAB Святослав Ханенко.

"Нужно привлекать к этим средствам дополнительные – прямые выплаты от пациента, работодателя, страховых компаний, местные бюджеты, больничные кассы. По нашим подсчетам, наименьший возможный бюджет на год пациента – 2500 грн. Таким образом, 370-1400 грн может стать весомой частью от общей стоимости. Важным фактором является то, что деньги должны в первую очередь тратиться на профилактику, которая является основой настоящей семейной медицины. Профилактические осмотры прикрепленных пациентов и работа на предупреждение возникновения болезней и обострений уже существующих должны стать приоритетом в работе семейных врачей", – говорит он.

Напомним, ранее СМИ рассказывали, что делать, если врачей на всех пациентов (особенно в маленьких городках) не хватает.

Отметим, недавно сообщалось, что декларации с терапевтами и педиатрами подписали почти 11 миллионов человек.

Источник: https://from-ua.com