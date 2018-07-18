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Здоровье украинцев массово уничтожает поддельное масло
В Украине работает ряд маслозаводов, где изготавливают дешевое "сливочное масло", которое на самом деле является подделкой.
Эту информацию сообщает ТСН.Тыждень.
Один из таких огромных маслозаводов обнаружили в селе Брошнев Осада на Прикарпатье, хотя физически этого предприятия не существует.
В Шишках Полтавской области работает такое же фейковое предприятие.
Цена масла от поддельных "производителей" - от 20 до 25 гривень. На пачке убедительно писали - сделано из 100%-ого коровьего молока и соблюдены все ГОСТы.
"После проведенного тестирования в лаборатории оказалось, что продукция является ужасной подделкой. И речь шла не просто о нарушениях стандартов - в этой желтой массе не было и капли молока. Были сплошные трансжиры, а вкус, вид и запах масла создавали химические красители, эмульгаторы, консерванты и ароматизаторы", - говорится в сюжете ТСН.Тыждень.
Журналистам удалось выяснить, что предприятие, указанное на пачке, называется "Полтавамолпрод" и имеет 4 филиала. Его вывески регулярно меняются.
Это же фейковое масло продают в интернете и в Ивано-Франковске по оптовой цене - 15 грн за пачку.
Экспертам удалось выяснить, что себестоимость такого "масла" - 5 гривень с упаковкой и доставкой.
"На килограмме навар составляет минимум 300%. И самое страшное не сверхприбыли мошенников, а огромная беда для здоровья. По сути и результатам это очень похоже на торговлю низкопробной наркотой", - подытожили журналисты.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, здоровье, подделка, масло
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