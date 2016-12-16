- Верховная Рада отдала "крымские деньги" на зарплаты шахтерам17:18
- СБУ разоблачила предателя в ВСУ, работавшего на российскую разведку17:10
- «Точка-У» будет вскоре Украиной расконсервирована16:52
- Новинский едет в ПАСЕ спасать свою шкуру16:48
- Шелк, бархат, жемчуг и красный цвет: в чем встречать Новый Год 201716:15
- Украина отказалась бойкотировать соревнования по биатлону в России16:00
- Стала відома зарплатня міністра фінансів Данилюка15:45
- В Украину возвращается ГАИ15:40
- Рада лишила Савченко права представлять Украину в ПАСЕ15:25
- Пенсионерка из Полтавы едва не погибла на собственной кухне 15:10
Как безошибочно отличить сыр от подделки из сухого молока!
Качественный твердый сыр не может быть дешевым. Всё, что имеет небольшую стоимость, напичкано пальмовым маслом, сухим молоком, соей, стабилизаторами, ароматизаторами, консервантами. Это не еда, это наказание для любого живого организма!
Как выбрать сыр
Сыр в вакуумной упаковке или же завернутый в пищевую пленку не претендует на звание хорошего. Необходимо покупать сыр, отрезанный из целого круга. Это увеличивает шансы на то, что продукт не содержит вредных примесей, или хотя бы содержит их в меньшем количестве! Обращать внимание стоит на корочку сырного круга: не должно быть никаких трещин и налета, иначе есть риск купить вместе с сыром вредные бактерии, да и просто купить дорогой, но совершенно невкусный сыр.
Этот тест нужно проводить на сыре комнатной температуры, предварительно вынув его из холодильника. Согни ломтик сыра под прямым углом. Сыр не должен треснуть на месте сгиба! В противном случае это - печальная подделка.
Рыхлый сыр, тот, что легко сминается и крошится, не стоит употреблять в пищу ни в коем случае. Это чистое пальмовое масло, смешанное с небольшим количеством сухого молока и красителями! Такой сыр может быть красивого цвета, иметь ровные, симметрично расположенные дырочки. Но красота такого продукта обманчива.
Посмотри это видео: если сыр напоминает пластилин, никогда не покупай его, а уже купленный отдай бездомным животным. Даже они не станут есть это…
Пальмовое масло — всего лишь жир. Проблема в том, что когда ты съедаешь несколько кусочков сыра, содержащего пальмовое масло, ты потребляешь внушительное количество жира. Запас жира на несколько суток вперед! Такой некачественный жир как пальмовое масло забивает сосуды, вредит пищеварению, способствует набору лишнего веса и не приносит никакой пользы организму.
Александра Килимчук.
Источник: takprosto.cc.
Теги: Донбасс, здоровье, сыр, подделка
- Где найти бабку, которая отучит от сигарет
- Минздрав закупил 216 автомобилей "скорой": 90 "Пежо" едут в Донецк
- Реалити-шоу "Big Brother": Александра Рудь попала в больницу
- ГРИПП И ОРВИ: ПРОСТЕЙШАЯ ИНСТРУКЦИЯ ОТ ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО
- В воскресенье переходим на летнее время. ТОП-10 советов как быстро проснуться
- Спецкомиссия расследует закупки лекарств и медоборудования
- СБУ перекрыла канал финансирования терроризма через поставку продуктов в "ДНР"14:40
- В Донецкой области с нового года обещают строить жилье для переселенцев из зоны АТО14:02
- Люди Бородая сорвали депортацию боевика "ЛНР" из России в Украину12:15
- Світлодарськ дуга: бойовики в паніці дезертирують12:10
- Русскоязычные боевики "ЛНР" не хотят "служить" с иностранцами-уголовниками11:35
- Станицу Луганскую продолжают "кошмарить" снайпер и гранатометчики боевиков 10:24
- Мариуполец купается с помощью стиральной машины 10:15
- Донецкой области пророчат в ближайшее время футбольный бум08:30
- У Мінську домовились про встановлення тиші на Донбасі08:10
- Мариупольский предновогодний «Оливье тест 2016»: салат стал дешевле 22:15
- Верховная Рада отдала "крымские деньги" на зарплаты шахтерам17:18
- СБУ разоблачила предателя в ВСУ, работавшего на российскую разведку17:10
- Главного аудитора НАТО нашли мертвым с пулевым ранением в голову17:02
- «Точка-У» будет вскоре Украиной расконсервирована16:52
- Новинский едет в ПАСЕ спасать свою шкуру16:48
- Шелк, бархат, жемчуг и красный цвет: в чем встречать Новый Год 201716:15
- Украина отказалась бойкотировать соревнования по биатлону в России16:00
- Стала відома зарплатня міністра фінансів Данилюка15:45
- В Украину возвращается ГАИ15:40
- Рада лишила Савченко права представлять Украину в ПАСЕ15:25
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной15:41
- Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...13:51
- Целительный сок излечит от рака07:38
- Луганск: налог на жизнь15:47
- День святого Николая: Что нужно знать о празднике15:35
- Инсульт боится сосновых шишек13:48
- Кашель и бронхит проходят вмиг. Достаточно выпить перед сном это натуральное средство08:54
- Пока запад развивается — восток гибнет. ВИДЕО07:51
- "Захарченко в запое, Гиви исчез"
- Волонтеры со Светлодарской дуги записали жесткое видеобращение к Порошенко и Полтораку. ВИДЕО
- Ольга Фреймут снялась в российском "мыле": украинскую инспекторшу намочили и раздели прямо в кадре. ВИДЕО
- "Пусть Украина горит огнем. Я себе заработаю!" - Червоненко шокировал циничным заявлением после собственной катастрофы в Одессе
- “Элита” “ДНР” экстренно выезжает из Углегорска и Дебальцево – в гостиницах Енакиево нет свободных мест
- Ультиматумы Лаврова и переговоры с террористами: какую игру затеял Кремль по Донбассу?
- В Донецке взорвался бывший сотрудник СБУ, который работал в Мариуполе
- Почему Светлодарская дуга так важна для обеих сторон конфликта
- Готовится показушная блокада Донбасса?
- В «ДНР» хотят провести «референдум о присоединении к России»