Массовое отравление детей в Одессе: в детском садике отравились порядка 50 воспитанников

23.07.2018 08:48

Соглавно информации интернет-издания Odessa Online, в городе Одессе отравилось прядка пятидесяти детей, которые ходят в детский сад №135 на улице Черняховского, о чем пишет replyua.net.



Так, в сообщении отмечается, что в Одессе отравились дети, которые ходят в детский сад №135 на улице Черняховского. Как отмечается в сообщении издания, родители воспитанников детского сада заявляют, что всего пострадало около 50 детей. Они жаловались на боль в животе. У детей были рвота и диарея. Интернет-издание также опубликовало переписку родителей в группе в мессенджере Viber, которая подтверждает информацию об отравлении. Odessa Online пишет, что дети идут на поправку. Никого не госпитализировали. Родители считают причиной отравления некачественное питание. Как следует из переписки, сотрудники детсада не сообщили им о состоянии детей.



Напомним, ранее мы уже сообщали, что в Яремчу в отель «Водоспад» 2 июля приехала большая группа отдыхающих из 78 человек, из которых 65 - дети. Но спустя неделю, 10 июля около 23 часов с признаками общей слабости, поноса и рвоты с повышением температуры тела в Яремчанскую городскую больницу обратилось 11 детей.