Порошенко вернул в Раду закон о таможенном "едином окне" и поддержке сельского хозяйства

27.07.2018 17:00

Президент заявил, что одобряет документ в целом, но не согласен с рядом отдельных положений принятого Радой законопроекта

Президент Петр Порошенко вернул в Верховную Раду с предложениями Закон № 7010 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины", принятый Верховной Радой 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

В предложениях к документу глава государства отметил, что предложенный на подпись закон является чрезвычайно важным. Порошенко выразил поддержку необходимости введения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины.

В то же время, президент отметил, что отдельные положения закона он поддержать не может. В частности, речь идет о предложенных изменениях в законы Украины "О стимулировании развития отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса" и "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины".

Согласно предложенному на подпись документу, специальные вагоны для перевозки зерна должны быть отнесены к технике и оборудованию для агропромышленного комплекса, и на их приобретение сельскохозяйственным товаропроизводителям должна быть предоставлена государственная поддержка.

Порошенко заявил, что эффективность и результативность государственной поддержки сельскохозяйственных производителей должна гарантировать развитие сельскохозяйственного производства с укреплением его материально-технической базы как основы обеспечения продовольственной безопасности государства.

Вместе с тем, президент подчеркнул, что такая поддержка требует "справедливого распределения ограниченных бюджетных ресурсов в соответствии с объективными потребностями сельскохозяйственных товаропроизводителей для достижения максимального результата".

Глава государства также отметил, что большинство сельскохозяйственных производителей составляют фермерские хозяйства (75% от общего количества сельхозпредприятий), а объем производства продукции растениеводства (11,2%) не так велик, чтобы объективно требовать приобретения большинством хозяйств специальных вагонов для перевозки зерна.

"При таких обстоятельствах вводимая Законом государственная поддержка на частичное возмещение стоимости закупки специальных вагонов для перевозки зерна является несправедливой по отношению к большинству сельскохозяйственных товаропроизводителей", – отметили в пресс-службе президента.

Глава государства отметил, что соответствующие изменения в законы Украины "О стимулировании развития отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса" и "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" не могут быть поддержаны и предложил исключить пункты 21 и 25 в разделе II предложенного ему на подпись закона.

Источник: https://www.segodnya.ua



