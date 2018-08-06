Электромобиль,почему украинцы пересаживаются на электрокары?

06.08.2018 16:08

Почему украинцы пересаживаются на электрокары?

Украинцы все чаще выбирают «зеленые» машины вместо традиционного автотранспорта. В прошлом году продажи электрокаров выросли вдвое, и в этом году продолжают двигаться вверх. Чем вызван такой ажиотаж вокруг электромобилей? Есть ли в Украине соответствующая инфраструктура и перспективы развития электротранспорта, разбирались эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

20 электромобилей ежедневно

Электромобиль – экологический и экономичный вид транспорта. Он удобен в использовании, не загрязняет воздух вредными выбросами и не создает шума. По данным МВД, на 1 июня в Украине было зарегистрировано 7871 электромобиль. Больше всего електромобилей в больших городах – Киеве, Одессе, Харькове, Днепре – и Киевской области. Всего, по данным Министерства инфраструктуры, ежедневно 20 украинцев покупают электромобиль. Только за полгода 2018-го в Украине было приобретено в 1,4 раза больше экомашин, чем за весь 2017 год. Рынок электромобилей в Украине активно растет, и этому есть очевидные причины.

В 2015 году Президент Украины Петр Порошенко одобрил законодательные изменения, которые отменили ввозную пошлину на электромобили. А в прошлом году Верховная Рада разрешила покупать электрокары вообще без налогов в течение 2018 года. Не нужно платить НДС (20% стоимости) и акцизный сбор (109 евро). Все это, отмечают эксперты, создало условия для снижения цены на электромобили на 17% в 2017 году.

Статистика свидетельствует, что украинцы предпочитают подержанные машины. За последние полгода доля новых электрокаров при покупке составила лишь 15%. Безоговорочным лидером продаж является Nissan Leaf, также популярные модели BMW i3 и Tesla Model S. Nissan Leaf с пробегом можно приобрести за $ 13 000, новый – за $ 26 000. Более дорогие б/у BMW i3 – от $ 31 000 – и б/у Tesla Model S – от $ 65 000.

Где заряжать?

Электромобилям не нужно горючее, только – электричество, что гораздо дешевле. Как рассказал председатель клуба Electro-Cars-Club Владимир Романцов, в среднем автомобиль можно зарядить за 2 часа, при этом потратив всего 12 кВт. Владельцу зарядной станции это стоит 30 грн. А вот водители электромобилей имеют выбор – заряжаться дольше, но бесплатно, или быстро и за деньги (например. 4 грн/мин.).

В Европе зарядить электрокар можно бесплатно в супермаркетах или кафе. В Украине бизнесмены не спешат предоставлять такой сервис, а коммунальщики часто выступают против размещения зарядных станций в жилых домах. Сейчас в Украине работает 1179 зарядных станций. Поэтому, отмечают эксперты, вместе со стимулированием продаж нужно развивать инфраструктуру для электромобилей.

В начале июля заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе заявил, что ведомство рассматривает возможность новых строительных норм для паркингов: планируется оборудовать 5% мест специально для электромобилей.

«Надеемся, что к 2030 году будет уже 100% паркомест оснащены для электромобилей. Но может быть и такое, что к 2025 году электромобили вытеснят другой транспорт. Может, в каком-то году вообще запретят бензиновые или дизельные авто. Соответственно, паркинги должны быть готовы к этому раньше», – отметил Парцхаладзе и добавил, что старые паркинги также возможно переустроить под электромобили.

В то же время, ряд крупных зарубежных производителей автомобилей, среди которых BMW, Hyundai и Renault, заявили, что готовы за свой счет построить общую сеть скоростных електрозарядок в Украине. По мнению главы «Украинской ассоциации участников рынка электромобилей» Арсения Абдураимова, это обеспечит диверсификацию затрат на строительство и обслуживание такой сети и будет способствовать увеличению электротранспорта в Украине.

Впрочем, важен не только вопрос инфраструктуры, но и замены деталей, добавляют эксперты. Решить его сможет локальное производство аккумуляторов и электрокаров.

Площадка для производства

В прошлом году в Министерстве инфраструктуры анонсировали 15-летнюю стратегию развития электротранспорта в Украине, которая среди прочего предусматривает и собственное производство электромобилей.

«Первый (этап, – ред.) будет посвящен активизации рынка, отмене пошлин и НДС по импорту электрических транспортных средств и зарядных станций. Эта стадия рассчитана на пять лет. Во втором этапе, который рассчитан на десять лет, мы надеемся наладить производство электромобилей в Украине, – рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян. – И третий, пятнадцатилетний этап, предусматривает стимулирование локализации производства электрических транспортных средств, компонентов и оборудования».

Сейчас в парламенте зарегистрированы два законопроекта, которые должны уменьшить налоговое давление на импортеров и производителей электромобилей и деталей к ним. В частности, среди предложений – на 15 лет освободить от налогов предприятия, которые добывают и продают литий, производят и продают литий-ионные аккумуляторы, производят и продают зарядные станции, продают электрокары, электробусы или электрогрузовики.

По словам первого вице-премьер министра – министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива, производить электромобиль в Украине в четыре раза выгоднее, чем, например, в Германии. Наше государство интересно инвесторам своими ресурсами, близостью к Европе и условиями сбыта. Ведь в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС Украина может экспортировать электромобили в Европу без пошлин. Собственно, в июне этого года крупнейший производитель электротранспорта и литиевых батарей компания BYD уже заявила, что рассматривает Украину как площадку для производства.

Со своей стороны, представители украинского автопрома готовы работать с иностранными инвесторами, поэтому с нетерпением ждут принятия законопроектов.

«На сегодня известны автомобильные концерны ищут площадки для размещения заводов по производству электромобилей и литий-ионных аккумуляторов к ним. Мы имеем гигантские запасы лития на территории Украины, одни из крупнейших в мире. И мы сегодня имеем свободный доступ на рынки Европы. Поэтому Украина является привлекательной для инвестиций в этой сфере. Иностранные концерны могут прийти партнерами к нам – действующим заводам, а могут строить заводы с нуля», – убежден директор по стратегическому маркетингу и развитию бизнеса Корпорации «Богдан» Михаил Сокол.

Эксперты отмечают, что электромобили – это не только альтернативный вид транспорта, но и элемент энергоэффективности и энергонезависимости государства. По оценкам специалистов, к 2040 году автомобили с низким уровнем выброса будут составлять половину продаж в мире. Учитывая то, что имеющиеся заводы уже сейчас не успевают с заказами, Украина имеет хорошие шансы стать одной из стран, где создают электротранспорт.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля