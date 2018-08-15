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В Украине будут выдавать наборы для новорожденных на сумму до 5000 гривень
15.08.2018 20:40
С 1 сентября текущего года при выписке из роддома государство будет бесплатно выдавать специальные наборы для новорожденных — «пакеты малыша». Об этом информирует Министерство социальной политики Украины.
Наборы, стоимостью около 5000 гривень, будут получать родители ребенка, родственники или патронажные воспитатели. Содержимое «пакетов малыша» включает в себя 25 наименований необходимых младенцу вещей высокого качества.
Кроме того, подарочный набор будет содержать информационные материалы, которые помогут молодым родителям в уходе за ребенком.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, новорожденный
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