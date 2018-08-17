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«Гей-парад» стал поводом драки в прямом эфире между Мосийчуком и Шаховым (ВИДЕО)

17.08.2018 07:45
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«Гей-парад» стал поводом драки в прямом эфире между Мосийчуком и Шаховым (ВИДЕО)

Нардеп от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук и нардеп от «Нашего края» Сергей Шахов подрались в прямом эфире одного из украинских телеканалов.

Причиной для скандала стало выражение Шахова о «гей-парадах», адресованное Мосийчуку, который отметил:"Я хочу обратить к уважаемому своему товарищу и коллеге Сергею Шахову, Ви не употребляйте слова, которые Вам не подобает употреблять и не будьте полубеременным. Нельзя быть в оппозиции только к правительству и представлять АП. Вы выглядите очень смешно… Вы иногда здесь говорите не по теме»

На это Шахов ответил оппоненту: «По гей-парадам не ходите, пожалуйста, и будьте мужчиной». Мосийчук попросил Шахова извиниться и назвал его «базарной бабой» и добавил, что никогда не был на «гей-параде».

Шахов назвал Мосийчука «больным человеком», а тот ответил, что Шахов был «обнальщиком» у экс-президента Украины Виктора Януковича.

Шахов резко среагировав, толкнул Мосийчука и тот упал на пол. После того, как Мосийчук встал, он начал избивать Шахова тростью.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, драка, гей-парад, прямой эфир
 
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