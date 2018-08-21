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Работающие пенсионеры будут получать пенсии в полном объеме, - Минсоцполитики
Работающие пенсионеры будут получать пенсии в полном объеме. Об этом сообщает 112 с ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
"В течение двух месяцев в некоторых СМИ распространяется информация, что якобы после проведения пенсионной реформы работающим пенсионерам придется выбирать между пенсией и заработной платой. Министерство социальной политики Украины официально сообщает, что указанная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что пенсионная реформа не предусматривает необходимости выбирать между пенсией и зарплатой для работающих пенсионеров - наоборот, реформа убрала 15%-ное уменьшение выплат работающим пенсионерам. Кроме того, подчеркивают, что ни в правительстве, ни в Минсоцполитики не планируют ограничивать права работающих пенсионеров.
В министерстве призвали не распространять недостоверную информацию.
Напомним, ранее некоторые СМИ со ссылкой на слова министра социальной политики Андрея Реву сообщили, что работающим пенсионерам "придется выбирать между зарплатой и пенсией".
Теги: Донбасс, пенсионер, работа, пенсии
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