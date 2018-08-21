Работающие пенсионеры будут получать пенсии в полном объеме, - Минсоцполитики

21.08.2018 14:26

Работающие пенсионеры будут получать пенсии в полном объеме. Об этом сообщает 112 с ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

"В течение двух месяцев в некоторых СМИ распространяется информация, что якобы после проведения пенсионной реформы работающим пенсионерам придется выбирать между пенсией и заработной платой. Министерство социальной политики Украины официально сообщает, что указанная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что пенсионная реформа не предусматривает необходимости выбирать между пенсией и зарплатой для работающих пенсионеров - наоборот, реформа убрала 15%-ное уменьшение выплат работающим пенсионерам. Кроме того, подчеркивают, что ни в правительстве, ни в Минсоцполитики не планируют ограничивать права работающих пенсионеров.

В министерстве призвали не распространять недостоверную информацию.

Напомним, ранее некоторые СМИ со ссылкой на слова министра социальной политики Андрея Реву сообщили, что работающим пенсионерам "придется выбирать между зарплатой и пенсией".