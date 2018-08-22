В Украине теперь можно ездить пьяным за рулем: решение суда

22.08.2018 19:25

Суд оправдал вождение в нетрезвом состоянии племянника Матиоса. Как сообщает Bihus.info, одним из весомых аргументов стало использование неправильного алкотестера «Драгер».

Племянника главного военного прокурора Андрея Матиоса задерживали за вождение в нетрезвом состоянии, однако суд не признал показатели алкотестера Драгер 6820 допустимым доказательством для его наказания.

Напомним, в ночь на 26 марта 2018 года племянник главного военного прокурора Андрей Матиос, управляя автомобилем Infiniti FX 37, врезался в ограждение киевского скоростного трамвая на перекрестке улицы Героев Севастополя и проспекта Комарова. Патрульные с помощью прибора Драгер 6820 зафиксировали у водителя 0,34 промилле алкоголя (допустимая граница для водителей — 0,2 промилле).

Судья Соломенского райсуда Киева решила не привлекать Андрея Матиоса к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Причиной судья указала то, что показатели Драгера 6820 не могут быть допустимым доказательством. В своем решении судья ссылались на Приказ МВД от 1 марта 2010 года. Этот приказ утверждает перечень приборов, которыми правоохранители могут проверять водителей на состояние опьянения. В этом перечне есть только пять тестеров, и Драгера модели 6820 среди них нет.

Однако та же самая судья уже через два с половиной месяца после случая с Андреем Матиосом приняла совсем другое решение. В деле водителя авто Daewoo Lanos она указала показатели Драгера 6820 первыми среди доказательств. В результате представительница фемиды наложила на водителя штраф 10 200 грн и на год лишила его водительских прав. Когда журналисты спросили судью, в чем причина такой противоречивой практики, она пояснила, что в деле водителя Daewoo Lanos обращала внимания на другие доказательства, кроме показателей алкотестера.

В патрульной полиции тем временем уверяют, что судьи неправомерно применяют в своих решениях Приказ МВД с перечнем алкотестеров. Этот Приказ в свое время в 2010 году выдавали для ГАИ, и это в документе прямо указано.

«Патрульная полиция не является правопреемником Госавтоинспекции МВД, и вообще такой орган больше не существует. Поэтому данная инструкция не распространяется, по моему мнению, на деятельность патрульной полиции», — пояснил журналистам Алексей Белошицкий, первый заместитель руководителя Департамента патрульной полиции.

Тем не менее, сами Драгеры модели 6820 достались патрульным «в наследство» именно от Госавтоинспекции. Последнюю крупную закупку этих приборов сделало управление ГАИ в г. Киеве в 2015 году. Тогда за 200 алкотестеров этой модели заплатили 7,6 млн грн. Вот тогда ГАИ заведомо закупила большое количество Драгеров, которые не были ей разрешены к использованию.

Источник: https://from-ua.com