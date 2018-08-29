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В сентябре ожидается шесть магнитных бурь

29.08.2018 14:45
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В сентябре ожидается шесть магнитных бурь

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца предупредили о 6 магнитных бурях в сентябре. Ученые отмечают, что они приравниваются к магнитной буре уровня G1.

Об этом  сообщает УНН со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца.

 «11, 12, 13, 14, 16 и 22 сентября в Украине ожидаются магнитные возбуждения, близкие к магнитной буре первого уровня G1»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что бури 1 класса способны влиять на энергетические системы – слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты – небольшое влияние на системы управления космическими аппаратами, наземные системы – полярные сияния видны на высоких широтах (до 60 градусов), на начало миграций животных.

Ранее сообщалось, что в 2018 году на Земле ожидаются несколько десятков магнитных бурь. В частности, в конце мая нашу планету накрыла пятидневная магнитная буря.

Напомним, что в период с 17 по 21 августа в Украине прошла волна магнитных бурь.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, магнитная буря
 
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