Субсидии урезали, тарифы подняли: украинцы заплатят за тепло и газ рекордные суммы

Много тратим – много платим

Большинство украинцев могут платить за тепло на 30-40% меньше даже после возможного подорожания. По оценкам Минрегионстроя, до 80% многоэтажных домов нужно ремонтировать и модернизировать.Сейчас же львиная часть семей платит за тепло в своем доме и обогрев улицы. Через стены, окна, подвалы и крыши “уходит” чуть ли не половина потребляемого домом тепла.

Согласно оценкам одной из крупных энергосервисных компаний, проект термомодернизации жилого многоэтажного здания может полностью окупиться всего за 3-5 лет. Подробнее о том, где взять деньги на утепление, можно прочитатьздесь. Важно также отметить, что за состояние дома в первую очередь отвечают его владельцы. Подъезд, стены, подвал, крыша – все это совместное имущество собственников квартир. Ни ЖЭК, ни государство не должны за свой счет утеплять дома или делать капительные ремонты. В тариф на “обслуживание дома и придомовой территории” капремонты и тем более утепление не входит.

Таким образом, дом, которому на поддержание комфортной температуры зимой нужно, например, 100 Гкал тепла, тратит около 200 Гкал. И платят жильцы такого дома в два раза больше, чем могли бы.

Тариф на газ, от которого на 70% зависит стоимость тепла, повысят уже в ближайшие дни. Если сейчас за каждый кубометр украинцы платят 6,9 грн, то после подорожания куб обойдется уже в более 10 грн. Таким образом, если газ подорожает на 44%, то стоимость тепла увеличится примерно на 30-31%.

Предположим, если в прошлом отопительном сезоне отопление “однушки” обходилось в 1,5 тыс. грн, в этом году, после возможного подорожания, придется платить почти 2 тыс. Это при условии, что за год жильцы не заменили окна в подъезде, не установили новый тепловой пункт (ИТП), не утеплили дом. К слову, современные ИТП с автоматическим погодным регулированием позволяют контролировать подачу тепла в квартиры. В относительно теплый день “сжигается” меньше Гкал, а после похолодания увеличивается и подача тепла.

Если в отопительный сезон в квартирах жарко и приходится открывать окна, значит, энергоресурс расходуется неэффективно и платить придется за обогрев улиц. И в НКРЭКУ, и в Кабмине соглашаются: самые неэффективные потребители – субсидианты. Дело в том, что они платят за коммуналку не часть от стоимости использованных услуг, а определенный процент от своего дохода. Поэтому в пределах нормы, на которую дают “скидку”, они могут тратить сколько угодно, а платить фиксированную сумму. Нормативы даже после нескольких сокращения остаются завышенными (по данным “Нафтогаза” в домах без субсидий тратят на тепло в 1,6 раза меньше газа).

Почему субсидианты заплатят больше

Сократили нормативы. В прошлом отопительном сезоне украинцы могли тратить на отопление с субсидией до 5 кубов газа на квадратный метр. В этом же году “норму” сократили до 4,5 куба. В результате украинцам со скидками придется либо тратить меньше, либо платить больше. К примеру, если раньше на отопление квартиры площадью 60 квадратов компенсировали 300 кубов, то в следующем отопительном сезоне придется тратить не больше 270 кубометров. Если не начать экономить, то за “лишние” 30 кубометров придется платить без скидки. Это около 207 грн по действующему тарифу.

Пропорционально сократили и норматив электроэнергии, которую выделяют на отопление. Снижение социальных нормативов предусмотрено в меморандуме с МВФ, на таком решении также настаивают и другие международные партнеры Украины. Так, в прошлом году во время открытой дискуссии замдиректора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Марина Петров заявила, что условия для субсидиантов в Украине слишком шикарные для такой бедной страны.

Эксперт в сфере энергоэффективности Анна Акерманн поясняет: большинство многоэтажек действительно использует меньше тепла, чем это предусмотрено старыми нормативами. Так, примерно 80% домов после установки счетчика стали платить за отопление в среднем на 25-30% меньше. Но дело не только в завышенных нормативах.

Пересчитают доходы. Согласно постановлению Кабинета министров об упрощенном порядке назначения субсидий, в октябре украинцы получат скидки с учетом доходов за первое полугодие 2018-го. Так, если в этот период выросли зарплаты, подняли пенсии, то и размер “скидки” будет меньше.

“Для расчета жилищной субсидии среднемесячный совокупный доход за I-II кварталы текущего календарного года – в случае, когда жилищная субсидия назначается с начала отопительного сезона”, – сказано в документе.

Семья из трех человек в отопительный сезон сможет претендовать на субсидию только в том случае, если ее совокупный доход меньше 10,1 тыс. грн. Так, при таких условиях размер обязательного платежа составит около 1,5 тыс. грн. Если этой суммы хватит на оплату коммуналки в пределах нормативы, “скидку” не дадут. Если же коммунальные услуги будут обходится, например, в 1,7 тыс. грн, платить с субсидией все равно придется те же 1,5 тыс.

Однако, из-за высокого уровня теневой занятости, по факту помощь от государства получают украинцы и с более высоким доходом. Часть зарплат получают в “конвертах”, в результате субсидии получают не только те, кто нуждается в помощи, но и украинцы, которые скрывают свои доходы и фактически воруют у государства.