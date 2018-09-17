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У агентов Кремля переполох: в Украине готовятся принять громкий законопроект
В скором времени "Народный фронт" подготовит проект закона об обязательной регистрации иностранных агентов. Об этом сообщил народный депутат Максим Бурбак, передает "Диалог.UA".
Ранее был опубликован текст законопроекта Порошенко, который изменит Конституцию страны. Фракция "Народный фронт", ссылаясь на аналогичный закон США, хочет разработать проект закона, согласно которому будет проводиться обязательная регистрации иностранных агентов в Украине. Нардеп отметил, что в стране действует российская агентура, которая даже не пытается скрыться и открыто спонсирует пророссийские телеканалы и другие СМИ, а также создает большое количество организаций, которые финансируются из российского бюджета.
По мнению Бурбака, подобное следует прекратить путем создания закона, который позволит регистрировать иностранных агентов, что позволит уменьшить давление Кремля на Украину. По словам депутата, если данный закон будет принят, то СМИ и организации, внесенные в данный список, будут обязаны информировать слушателей или читателей о том, что они представляют интересы другого государства.
Он отметил, что главным образом данный закон должен быть направлен на защиту от российской пропаганды на территории Украины. Эксперт пояснила, чем опасен новый законопроект о блокировке сайтов в Украине. В США подготовили еще один законопроект против Путина, который раскроет все сведения о его личном состоянии и активах.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, законопроект, агент, Кремль
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