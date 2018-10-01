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Порошенко рассказал, что хочет сделать Путин перед выборами в Украине: никто подобного не ожидал
Президент Украины Петр Порошенко сказал, что Россия попытается оказать свое влияние во время выборов нового лидера Украины в 2019 году.
Пользователи Интернета отметили, что подобного в самом деле они не предполагали. Многие в очередной раз заволновались по поводу положения дел в Украине в 2019-м. Лидер Украины Петр Порошенко заявил о том, что Кремль пытается подорвать ситуацию изнутри Украины. Особенно влияние России будет большим во время выборов украинского президента.
Пресс-служба главы государства сообщила, что эту информацию Порошенко предоставил зарубежному каналу CNN во время интервью. "На самом деле мы имеем две опасности. Первая – это президент РФ Путин. Я же будучи президентом не веду войну с кем угодно, я противодействую конкретно Путину. Ведь он понимает, что война на суше на востоке Украины или в Крыму все 4 года не приносит ему никаких успехов. Нам удалось создать сильную и надежную армию с помощью США. Я горжусь тем, что Украина сотрудничает с Америкой и рядом западных стран", - заявил президент.
Порошенко уверен в том, что Путин ожидает успеха именно во время украинских выборов. Он заявил, что Россия собирается усилить свое влияние. Именно это заявление заставило некоторых пользователей в соцсетях немного заволноваться, поскольку во время выборов страна, как правило, не может сосредоточиться на ряде проблем. Мало кто ожидал подобного. И если ловкий маневр Кремля случится, пользователи отметили, это можно назвать "ударом в спину". Напомним, Порошенко озвучивал амбициозные планы по защите мирного неба над Украиной. Президент надеется на помощь США. Кроме того, Порошенко рассказал о том, за что следует украинцам поблагодарить Путина.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Порошенко
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