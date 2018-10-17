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Медосмотр по-новому сделает украинских водителей пешеходами

17.10.2018 10:02
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Медосмотр по-новому сделает украинских водителей пешеходами

Украинским водителям каждый день сообщают об изменениях в законодательстве. На этот раз нововведения коснутся вопроса меичного осмотра. Так Министерство здравоохранения собирается изменить эту процедуру.

Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства. Так, согласно документу, людям, которые имеют хоть какое-то заболевание, запретят садиться за руль.

Не исключением станут водители, у которых выявят сколиоз, геморрой или гипертонию.

Что касается других медицинских противопоказаний для выдачи прав, то среди них: плохой слух, грыжа, шрамы, воспаление слезного мешка, проблемы с сердцем и сосудами, давление, эндокринные нарушения, доброкачественные опухоли.

При таких состояниях, как глаукома, проблемы с сердцем, медицинский осмотр необходимо проходить каждый год.

Как заявили представители ведомства, в отдельных случаях вопрос о выдаче водительских прав при определенных состояниях будет решаться "в индивидуальном порядке".

В отношении водителей, которые уже имеют права, то им необходимо проходить повторный медицинский осмотр каждые десять лет или заменяя удостоверение.

Сейчас в Украине уже существует приказ, который запрещать садиться за руль при определенных проблемах со здоровьем, однако он не содержит полного перечня патологий.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, здравоохранение, водитель, медосмотр
 
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