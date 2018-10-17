Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Фащевке ночью сняли со здания поссовета «герб ЛНР»

17.10.2018 15:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Фащевке ночью сняли со здания поссовета «герб ЛНР»

Во временно оккупированной Фащевке Луганской области неизвестные в ночное время сняли со здания поссовета «герб ЛНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщают местные источники, во временно оккупированной Фащевке с фронтона здания поссовета неизвестные сняли «герб ДНР». Примечательно, что «кража» произошла во время действия комендантского часа. Местный «глава поссовета» по поводу пропажи сильно не расстроился и розыск не объявил.

Местные жители отнеслись к пропаже с юмором, о чем написали в соцсетях:

«Председатель поселкового совета Фащевки утром обнаружил «чучдовищную» пропажу… 
Кто-то, под покровом темноты, сбил с фронтона здания поселкового совета Фащевки «герб ЛНР». Ценность этого «герба» как культурного или исторического артефакта весьма сомнительна, скорее всего выкинули в помойную яму… Люди протестуют таким образом и комендантский час этому не помеха… Так по-моему лучше...».

Стилистика и орфография автора полностью сохранены.



Теги: Донбасс, герб, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх