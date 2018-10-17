В Фащевке ночью сняли со здания поссовета «герб ЛНР»

17.10.2018 15:45

Во временно оккупированной Фащевке Луганской области неизвестные в ночное время сняли со здания поссовета «герб ЛНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщают местные источники, во временно оккупированной Фащевке с фронтона здания поссовета неизвестные сняли «герб ДНР». Примечательно, что «кража» произошла во время действия комендантского часа. Местный «глава поссовета» по поводу пропажи сильно не расстроился и розыск не объявил.

Местные жители отнеслись к пропаже с юмором, о чем написали в соцсетях:

«Председатель поселкового совета Фащевки утром обнаружил «чучдовищную» пропажу…

Кто-то, под покровом темноты, сбил с фронтона здания поселкового совета Фащевки «герб ЛНР». Ценность этого «герба» как культурного или исторического артефакта весьма сомнительна, скорее всего выкинули в помойную яму… Люди протестуют таким образом и комендантский час этому не помеха… Так по-моему лучше...».

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