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Украинских водителей ждет нововведение, касающееся техосмотра
Штрафы будут варьироваться в зависимости от нарушения.
В Украине за пренебрежение обязательным техосмотром автомобилей, который правительство хочет ввести с 2020 года водителей ожидает наложение санкций. Штрафы будут варьироваться в зависимости от нарушения, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Владельцы транспортных средств, которые не выполнят очередной обязательный техосмотр, проводимый каждые два года, или откажутся предоставить свидетельство о пригодности авто к эксплуатации, будут вынуждены заплатить штраф в размере 1700 гривен.
Если водитель ездит на непригодной к эксплуатации машине, наказание предусмотрено более серьезное.
За нарушение порядка выдачи свидетельства о пригодности транспортного средства на аккредитованной СТО руководство оштрафуют на 1700 гривен. Если же свидетельство выдано без фактического проведения техосмотра, штраф увеличится до 4250 гривен.
Отметим, что речь идет о законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере безопасности эксплуатации колесных транспортных средств в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны".
Источник : http://hronika.info
Теги: Донбасс, водитель, техосмотр
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