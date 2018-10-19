Обстрел на Луганщине: повреждены здания и имущество

19.10.2018 17:42

Под очередной обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований попало Золотое-4 (Луганская обл.). Об этом сегодня, 19 октября, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

«В отчете СММ ОБСЕ за 16 октября была опубликована информация об обстреле населенного пункта Золотое-4, который осуществлялся с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия. Мобильная группа украинской стороны СЦКК, прибывшая на место обстрела, выяснила, что обстрел велся 13 октября около 18:00», – отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что обстрел велся с направления неподконтрольного украинским властям Золотого-5 с применением минометов калибром 120 мм.

В СЦКК сообщили, что в результате обстрела повреждены здания и хозяйственное имущество по ул. 1-й Свободной. В частности, разрушены деревянные перекрытия и повреждено около 20 кв. м крыши хозяйственной постройки; летняя кухня и жилой дом, декоративное покрытие стен и около 30 кв. м шифера на крыше другой хозяйственной постройки. Кроме того, в результате разрыва мины повреждено хозяйственное имущество. Также частично повреждены забор вокруг здания и коптильня, расположенная во дворе. Ранена собака.

На обочине улицы обнаружена воронка диаметром около 0,5 м, вызванная разрывом мины калибром 120 мм, и хвостовая часть мины калибром 120 мм.

Боеприпасы, которые не взорвались, и пострадавшие гражданские лица не обнаружены.

Источник: https://dnews.dn.ua