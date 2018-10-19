Самая жуткая и темная черта вашего характера по знаку Зодиака

19.10.2018 22:32

Большинство любителей астрологии выбирают самые лучшие качества своего знака и делают вид, будто в них нет ничего страшного, странного или неприятного.

Но на самом деле у каждого знака Зодиака есть своя жуткая сторона (особенно у Скорпиона!). Если вы не боитесь посмотреть в глаза правде, читайте наш самый честный гороскоп.

Овен: вы просто кипите от ярости

От этого никуда не деться, Овен: вам срочно нужно к психотерапевту!

Вы так же упрямы и напористы, как и другие огненные знаки — Лев и Стрелец — но в отличие от них ваш энтузиазм чуть что превращается в ярость. Вы — просто ходящая мина замедленного действия. И чем больше вы пытаетесь скрыть свой гнев, тем больше он вырывается наружу в виде непредсказуемых перепадов настроения.

Запишитесь, что ли, в зал. Или купите себе эспандер-антистресс. А то как бы не пришлось жалеть!

Телец: ваш собственнический инстинкт зашкаливает

Всем вокруг очевидно, что вам нужно, чтобы всё всегда было по-вашему, и иногда это доходит до мании. Ваши настойчивость, материализм и сентиментальность не позволяют вам ни от чего отказаться, и чем дороже вам какая-то вещь, тем больше вы утверждаетесь в мысли, что обладаете на неё пожизненным правом.

Уж извините, дорогой Телец, но некоторыми вещами обладать невозможно — например, воспоминаниями и близкими людьми. Когда вы пытаетесь заявить своё право на них, то напоминаете неуравновешенного маньяка.

Да и накапливать всякое барахло тоже, пожалуй, не стоит: ваши гости совсем не в восторге от вашей привычки заваливать все поверхности в доме какими-то «ценными» напоминаниями о былом.

Близнецы: вы — двуличный лжец

Ваши друзья в курсе, что вы болтаете у них за спиной, Близнецы. Нет, вы не плохой человек, вы просто не можете не поделиться с другими своим мнением о страшных секретах, поведанных вам близкими.

К сожалению, вы успели так много всего разболтать, что теперь все знают: вам нельзя доверять тайны. Да вы и сами это знаете, но ничего не можете с собой поделать. Как бы вы ни старались, вы не можете заставить себя быть честными и верными.

Ну, зато у вас хватает очарования, чтобы обзаводиться новыми друзьями вместо тех, кого вы обидели и предали и чьего доверия навсегда лишились.

Рак: вы обожаете роль жертвы

Дорогой Рак, вы очень много делаете для близких и, хотя вам и не нравится в этом признаваться, считаете, что заслуживаете от них большего. А ещё меньше вам нравится признаваться в том, что больше заботы о близких вы любите только свой недоразвитый комплекс мученика.

Вы не просто думаете, что вас всегда обделяют; вы это ЗНАЕТЕ. И это знание лишь укрепляет ваш образ сильного, самоотверженного опекуна, который идёт наперекор чёрной неблагодарности и обидам.

На самом деле, Рак, вы слишком уж помешаны на идее, будто все зависят от вас, а удовольствие, которые вы получаете от этого заблуждения, только подкрепляет ваш неизбывный комплекс жертвы.

Лев: вы — самовлюблённый монстр

Вы во всём лучше всех, так ведь, Лев? Где бы вы ни оказались, вы всегда в центре внимания — и не жалуетесь! Вам даже в голову не приходит, что вашим друзьям это может не понравиться, ведь вы столь великодушны!

Точнее, это вы так думаете. Вы щедры, веселы и энергичны, поэтому разве может кто-то соревноваться с вами в популярности? А если вы раздуваете драмы только для того, чтобы было интереснее, то разве можно вас в этом винить? Что плохого в том, чтобы быть в центре внимания?

Конечно, вы никогда не отказываетесь от этого. Вы же хороший друг, который никогда не станет обижать друзей только ради минутки славы… не так ли? Время от времени вы представляете себе свои похороны, где все ваши друзья соберутся толкать речи о вашей прекрасности, исключительности и очаровательности (и не надейтесь!).

Дева: ваше стремление всё контролировать переходит всякие границы

Забота о других выглядит совсем не так, как вы себе представляете. Вы настолько помешаны на стремлении довести всё вокруг до совершенства, что вместо заботы планируете и контролируете чужую жизнь, даже не интересуясь мнением других (разумеется, для себя вы это оправдываете тем, что берёте на себя чужие заботы).

Вы проявляете внимание и тщательность ко всему так, будто выращиваете деревце-бонсай: скрупулёзный подход, тотальный контроль, планирование и никакой самодеятельности.

Вы считаете, что это — преданность, но на самом деле вам не хватает самообладания, поэтому вы заходите слишком далеко, забывая об эмоциях. Это черты не друга, а серийного убийцы.

Весы: вы сочувствуете самым ужасным людям

Все знают о вашей взвешенности и эмпатии, Весы. Вы прилагаете к этому все усилия, постоянно демонстрируя, что принимаете решения только после того, как тщательно взвесите и оцените все факторы. В результате вас считают странноватыми, но заодно добрыми и справедливыми.

Но у этой медали имеется и обратная сторона. Вы придаёте равный вес любой точке зрения, что иногда требует от вас ставить себя на место откровенно мерзких индивидов. Вся эта ваша доброта и справедливость зиждется на способности сочувствовать худшим из худших.

Можете сколько угодно притворяться, что ненависть и насилие приводят вас в ужас, но в глубине души вы прекрасно понимаете, как можно им поддаться.

Скорпион: вас слишком интересуют объективно страшные вещи

Скорпион, у вас что-то явно не так с внутренним компасом, который направляет вас к интересным и мотивирующим явлениям. Ваши интересы сильно отличаются от интересов окружающих: чем более что-то неприятно, тем больше оно вас притягивает и отталкивает одновременно.

Криминал, трагедии и табуированные темы привлекают вас больше всего остального, причём ваш интерес не увядает даже тогда, когда все остальные уже в отвращении отвернулись. Вы сами не знаете, почему так получилось, но понимаете, что об этом лучше помалкивать.

На самом деле вы просто боитесь услышать подтверждение своего потайного страха: когда кто-то вглядывается в бездну слишком долго, это значит, что он носит бездну в себе.

Стрелец: вы — идеальный предводитель секты

Вы, дорогой Стрелец, — вдохновляющий друг и лидер, о чём вам прекрасно известно. Вы оптимистичны, авантюрны и изобретательны, а ваша тяга к путешествиям и жажда знаний позволили вам обзавестись огромным количеством друзей и знакомых, готовых пойти за вами на край света.

Вам трудно оставаться в жёстких рамках скучных повседневных обязанностей. Вам хочется отправиться на поиски всеохватывающей истины, найти единомышленников и проповедовать эту истину последователям.

Знаете, что это больше всего напоминает? Секту! Хватит романтизировать свои правдоискательные фантазии — сосредоточьтесь лучше на более приземлённых делах. А то не ровен час уведёте легковерных друзей в глубины ада.

Козерог: вы — амбициозный морской козёл, лишённый всяческих чувств.

Есть ли хоть что-то, на что бы вы не пошли ради собственной выгоды, о Козерог? Друзья восхищаются вашими решительностью и целеустремлённостью, и вы даже представить себе не можете, как эти качества могут кому-то помешать.

Не то чтобы вы ошибались (ещё бы — разве вы можете ошибаться?!), но ваша способность достигать любых целей может иметь весьма плачевные последствия для тех, кто стоит на пути к их достижению.

Но вам-то что? Они сами виноваты, ведь каждый отвечает за себя, так? Вы ведь тоже не против, если другие начнут пользоваться вами для своих корыстных целей? Или как?

Водолей: ваши идеи по усовершенствованию мира совершенно бесчеловечны

Человечество больно, и только вы можете его излечить. Вы знаете, как изменить мир к лучшему, и никакие мелочи типа сочувствия вас не остановят. У вас нет времени думать о людях и их чувствах — вам нужно дело делать!

Мало ли, что кто-то пострадает в процессе великой перестройки! У вас слишком много планов, чтобы тратить время на объяснения: вы и так знаете, что в конце концов всё выйдет как нельзя лучше. Иногда приходится идти на жертвы: лес рубят — щепки летят.

Окружающих шокирует ваше клиническое равнодушие к людям, составляющим общество, которое вы хотите спасти? Ну и пусть! Переживут. У вас ещё работы непочатый край!

Рыбы: вы — эмоционально нестабильный кошмар

Вы следуете зову сердца, Рыбы, и это совсем не так романтично, как может показаться. Действительно, иногда ваши чувства помогают вам творить и помогать, и во имя любви вы способны на великие свершения.

Однако не все чувства столь приятны — уж вам ли не знать! Те же самые неконтролируемые эмоции, что подталкивают вас к добрым делам, иногда заводят вас в довольно-таки мрачные закоулки — особенно если вам покажется, что объект вашей любви проявил неоправданную жестокость в отношении вас или чего-то для вас дорогого. Вы знаете, что ваши чувства не рациональны, но это не мешает вам обвинять других во всех смертных грехах.

Иногда всё заканчивается всего лишь слезами. А иногда вы находите довольно креативные способы выразить свой гнев. «Эмоциональная стабильность»? Не, не слышали.

Признайтесь, вы узнали кого-то из своих знакомых! Или даже себя?..

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на bomba.co