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Военная разведка обнародовала заявление о разоблачении российской агентурной сети

22.10.2018 19:22
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В Украине действует агентурная сеть российских спецслужб, которые ежедневно совершают деструктивные меры, заявила военная разведка

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В сообщении говорится о том, что разведка Украины задокументировала деятельность сотрудников ФСБ и Службы внешней разведки РФ на территории Украины.

Заместитель начальника ГУР МО Украины Павел Яцюк пояснил: "Российские спецслужбы активно вербуют украинских граждан".

По его словам, ежедневно происходят деструктивные мероприятия с привлечением завербованных граждан, которые выдают себя за журналистов, адвокатов, общественных и религиозных деятелей.

Источник : https://ru.espreso.tv 



Теги: Донбасс, разведка, министерство, заявление
 
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