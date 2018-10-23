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«Укрпочта» вводит систему безналичного расчета
Крупнейший почтовый оператор Украины компания «Укрпочта» установила 2000 терминалов, которые будут принимать оплату платежных карт в самых загруженных почтовых отделениях. Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу компании, об этом рассказал директор департамента финансового бизнеса Артур Муравицкий.
«Укрпочта становится удобной для клиентов – наши отделения в городах постепенно переходят на расчеты карточками. Оборудование платежными терминалами началось с отделений Киева, сейчас они уже присутствуют во всех регионах страны. Это еще один шаг к увеличению объемов безналичных расчетов», - подчеркнул директор департамента. Уже закуплено 5000 терминалов, и в ближайшее время их установят в 3000 самых загруженных отделениях, которые расположены во всех регионах Украины.
Укрпочта - это украинский монополист почтовой связи. Контроль над компанией осуществляет Министерство инфраструктуры. В настоящее время компания занимается не только почтовыми направлениями, но и ведет торговлю, организовывает финансовые услуги и проводит другую коммерческую деятельность.
Теги: Донбасс, Укрпочта, Укрпошта, безналичный расчет
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