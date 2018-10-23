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В течение месяца будет принят фундаментальный документ по Крыму
Вчера, 22 октября, стало известно о том, что Украина в течение одного месяца примет важнейший закон, который касается оккупированного страной-агрессором Крыма.
Речь идет о стратегии реинтеграции Крымского полуострова, которую официальный Киев примет в течении следующего месяца, решение насчет нее было принято СНБО, передает "Диалог.UA".
Эмине Джапарова, которая является первым заместителем министра информационной политики украинского государства, заявила, что данное решение насчет стратегии реинтеграции оккупированного Крыма было принято СНБО и это же решение, заставляет Кабмин принять этот документ. Джапарова подчеркнула, что для данной стратегии реинтеграции Крымского полуострова будут использованы результаты социологического опроса, который был проведен социологической службой Центра Разумкова, а также фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.
Она отметила, что они надеются на интеграцию этих данных в коммуникационные кампании по Крымскому полуострову. Однако пока в оккупированном Крыму твориться полный бардак, который устроила там страна-агрессор, то ужаснейший теракт и взрыв в Керчи, то экологическая катастрофа в Армянске из-за выбросов на заводе "Титан".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, закон, Крым, СНБО
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