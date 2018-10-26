Лукашенко предложил Порошенко помочь решить конфликт на Донбассе, начатый Россией

26.10.2018 22:44

Гомеле в ходе Форума регионов лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что его страна готова предоставить Украине помощь в разрешении конфликта, который был начат Россией на Донбассе, пишет replyua.

В частности, он сказал: «Беларусь готова включиться в этот конфликт там, в том месте, где сложно. Мы готовы включиться там, где нет никакого доверия, которое должно быть». Лукашенко также подчеркнул, что белорусы готовы пойти на такой шаг ради восстановления мира. В это же время президент РБ подчеркнул, что проблему, которая сегодня существует на Донбассе, должны решить между собой исключительно три славянских народа – Россия, Украина и Беларусь, а не европейцы с американцами. Также, по его словам, нельзя допустить того, чтобы проблема эта была заморожена.

Напоследок Лукашенко отметил, что нужно уметь договариваться. По его словам, в первую очередь нужно договориться о мире, а уже потом, следующее поколение будет решать вопрос о том, кто в этом всем виноват. Президент Республики Беларусь твердо стоит на том, что самое важное на сегодняшний день – это прекращение братоубийственной войны.