В Броварах в косметологическом кабинете прогремел взрыв. Есть пострадавшие

02.11.2018 08:04

В Броварах (Киевская область) вчера, 1 ноября, в одном из косметологических кабинетов прогремел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел по ул. Гагарина. Взрыв повлек за собой пожар. Он прогремел непосредственно в кабинете косметологии. К месту вызова были направлены дежурные караулы 56-й и 21-й Государственных пожарно-спасательных частей г. Бровары. Всего на месте пожара работало 5 единиц техники и 20 человек личного состава.

Из здания эвакуировали 30 человек. От взрыва пострадали две женщины — они получили ожоги первой и второй степеней. Обе пострадавших госпитализированы.

Спасатели установили, что взрыв произошел непосредственно в кабинете косметологии, площадь возгорания составила примерно 5 кв м. Причины взрыва устанавливаются.