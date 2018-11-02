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В Броварах в косметологическом кабинете прогремел взрыв. Есть пострадавшие
В Броварах (Киевская область) вчера, 1 ноября, в одном из косметологических кабинетов прогремел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел по ул. Гагарина. Взрыв повлек за собой пожар. Он прогремел непосредственно в кабинете косметологии. К месту вызова были направлены дежурные караулы 56-й и 21-й Государственных пожарно-спасательных частей г. Бровары. Всего на месте пожара работало 5 единиц техники и 20 человек личного состава.
Из здания эвакуировали 30 человек. От взрыва пострадали две женщины — они получили ожоги первой и второй степеней. Обе пострадавших госпитализированы.
Спасатели установили, что взрыв произошел непосредственно в кабинете косметологии, площадь возгорания составила примерно 5 кв м. Причины взрыва устанавливаются.
Теги: Донбасс, Бровары, взрыв, косметология, пострадавшие
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