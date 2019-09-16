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Критическая ситуация в Донецке: «Бахнуло конкретно, мы очень напуганы», - местные жители
Вчера стало известно об очередном чрезвычайном происшествии, которое произошло на территории временно оккупированного террористами самопровозглашенной «ДНР» Донецка. Как информирует replyua.net, о подробностях происходящего рассказали в социальных сетях жители Донецка.
Таким образом, стало известно, что в Донецке произошел сильный взрыв. Местные жители пишут, что звук взрыва было слышно в других районах города. ЧП произошло на Текстильщике сегодня, 15 сентября во второй половине дня. Выяснилось, что все произошло во дворе на улице Пинтера, 42. Местные жители сообщают, что между двумя мужчинами произошел конфликт, во время которого один из них взорвал гранату. И только благоадря счастливой случайности никто не пострадал.
Один из очевидцев происходящего поведал: «14.45 Донецк Что за бах был на Текстильщике Тоже слышали. Какой-то взрыв». Еще свидетели ЧП писали: «Я был буквально в 20 метрах 4 людей в черном уходили с беседки, после чего произошел взрыв», «Бахнуло конкретно, мы перепугались, слава Богу, что без жертв». Напомним, ранее мы уже сообщали, что в Донецке обострились боевые действия, а местные жители и вовсе сообщали, что началась стрельба из танка.
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