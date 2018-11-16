День студента 2018: история праздника , какого числа празднуют в Украине

16.11.2018 22:38

Международный День студента отмечается 17 ноября и 25 января.

День студента в Украине празднуется дважды – 17 ноября и 25 января. Международный День студента отмечается 17 ноября, а вот 25 января отмечается Татьянин День, который также ассоциируется с днем студенчества. Сегодня.Lifestyle расскажет, какого числа отмечают День студента и что за история Дня студента.

Какого числа День студента

Многие задаются вопросом, когда День студента празднуется в Украине. Фактически есть две даты. Исторической датой студентов Чехословакии считается 17 ноября. В этот день в 1939 году более 1200 студентов было арестовано и помещено в концлагерь, часть из них казнили. В память об этих студентах и был провозглашен Международный день студентов.

А вот 25 января православные христиане отмечают День святой мученицы Татьяны. И в этот же день в 1755 году императрица российская Елизавета открыла в Москве первый университет, поэтому этот праздник ассоциируется с днем студенчества. Когда отмечают День студента в Украине, было определено в 1999 году Указом президента от 16 июня 1999 года.

Отметим, что каких-то устоявшихся традиций на день студента нет. Праздник тем и хорош, что каждый его празднует по-своему. Кто-то организовывает вечеринку, а где-то проходит торжественный вечер. Международная цель этого праздника – объединить студентов всего мира и подчеркнуть важную роль этой социальной группе в жизни и развитии общества.

Источник : https://www.segodnya.ua