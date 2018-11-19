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Водитель заплатит за пассажиров: новые детали штрафов
В Украине водителей авто, которых остановят за непристегнутый ремень безопасности, оштрафуют также и за пассажиров, которые будут ехать непристегнутыми.
Об этом рассказала «соавтор законопроекта, нардеп от БПП Ирина Суслова.
«Штрафы будут выписываться на авто, в зависимости от количества непристегнутых людей. Если остановили водителя с двумя пассажирами, водитель несет ответственность за всех троих, соответственно, штраф должен быть умножен на три», — сказала она.
Законопроект уже проголосован в первом чтении и будет рассмотрен во втором чтении на следующей пленарной неделе.
Нардеп подчеркнула, что закон не будет действовать, если будет остановлен старый автомобиль, где нет ремней безопасности на задних сидениях.
Суслова отметила, важность принятия этого закона для Украины так как по исследованиям, пристегнутый пассажир получает на 70% меньше травм.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, пассажиры, водитель, штраф
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