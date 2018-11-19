Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Водитель заплатит за пассажиров: новые детали штрафов

19.11.2018 12:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Водитель заплатит за пассажиров: новые детали штрафов

В Украине водителей авто, которых остановят за непристегнутый ремень безопасности, оштрафуют также и за пассажиров, которые будут ехать непристегнутыми.

Об этом рассказала «соавтор законопроекта, нардеп от БПП Ирина Суслова.

«Штрафы будут выписываться на авто, в зависимости от количества непристегнутых людей. Если остановили водителя с двумя пассажирами, водитель несет ответственность за всех троих, соответственно, штраф должен быть умножен на три», — сказала она.

Законопроект уже проголосован в первом чтении и будет рассмотрен во втором чтении на следующей пленарной неделе.

Нардеп подчеркнула, что закон не будет действовать, если будет остановлен старый автомобиль, где нет ремней безопасности на задних сидениях.

Суслова отметила, важность принятия этого закона для Украины так как по исследованиям, пристегнутый пассажир получает на 70% меньше травм.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, пассажиры, водитель, штраф
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх