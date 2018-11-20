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Гололед и сильный снегопад. ГСЧС сообщила о резком ухудшении погоды

20.11.2018 08:42
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Гололед и сильный снегопад. ГСЧС сообщила о резком ухудшении погоды

В Украине - резкое ухудшение погоды в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщает ГСЧС.
По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в южной части Украины пройдет сильный дождь и мокрый снег, при этом на Прикарпатье ожидается сильный снег.
В пресс-службе ведомства отметили:
«В южных и центральных областях местами налипание мокрого снега, гололед; в южной части, Крыму и Приазовье порывы ветра 15−20 м/с».
В то же время, 20 ноября на юге и востоке Украины порывы ветра местами ожидаются 15−20 м/с и осадки.
Кроме того, ночью в центральных, южных областях и в Донецкой области местами сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед; на дорогах страны местами гололедица.



Теги: Донбасс, гололед, снегопад, прогноз погоды
 
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