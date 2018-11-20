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Стало известно, на сколько увеличится госбюджет после повышения цены на газ
20.11.2018 17:45
Госбюджет Украины в 2019 году дополнительно получит 9 млрд грн за счет повышения цен на газ для населения. Об этом свидетельствует сравнительная таблица бюджетных заключений Верховной Рады при доработке проекта госбюджета на 2019 год, пишет ДонПресс.
В тексте документа сказано:
«Дополнительный ресурс составляет 9 млрд грн за счет повышения цены на газ для обеспечения бытовых потребителей и производителей тепловой энергии по решению правительства».
При этом Кабмин оценивает возможные поступления от рентной платы за пользование недрами для добычи газа на уровне 40,1 млрд грн. Такие данные опубликованы в доработанном ко второму чтению проект госбюджета на следующий год.
Теги: Украина, Донбасс, цена, бюджет, газ, повышение
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