«Нафтогаз» сделал важное заявление для тепловиков

21.11.2018 12:45

НАК "Нафтогаз Украины" не будет оставлять тепловиков по всей Украине без газа. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба "Нафтогаза", передает УНН.

"Нафтогаз" никого не оставил без газа. Наши клиенты будут получать завтра газ в нормальном режиме. Мы предоставили номинации производителям тепла, "Укртрансгаз" их подтвердил. Проверяем с УТГ, почему их еще не увидели облгазы. Никого, кто имеет подтвержденную номинацию, отключать не будут", - говорится в заявлении.

Со своей стороны "Укртрансгаз" на своей странице в Facebook подтвердили информацию о получении подтверждения номинаций от "Нафтогаза".

"С завтрашнего дня и до конца месяца клиенты теплокоммунэнерго будут с теплом, а тепловики - с газом для его производства! "Укртрансгаз" получил от "Нафтогаза Украины" подтверждение номинаций на поставку газа предприятиям ТКЭ и, в свою очередь, отправил операторам ГРМ подтвержденные заявки", - подчеркнули в компании.

Напомним, ранее сообщалось, что в СМИ появилась информация о том, что 21 ноября "Нафтогаз Украины" оставит без газа тепловиков по всей Украине.

Источник: https://from-ua.com