- «Нафтогаз» сделал важное заявление для тепловиков12:45
- Взрывы и стрельба: СММ назвала «горячие точки» Донетчины12:30
- Ливадийский дворец в Крыму выставлен на продажу12:00
- Боевик "ДНР" самоликвидировался с товарищами после употребления боярышника – подробности11:45
- «Супер-сигнал»! В Донецке возобновил работу Vodafone11:36
- Боевики пошли на штурм ВСУ на Светлодарской дуге: россиян разгромили11:25
- В Донецке после «выборов» так и не вернули связь Vodafone11:22
- Долларами будут выдавать зарплату: украинцам готовят революцию11:15
- Апелляционный суд принял решение по делу Савченко11:00
- В Донецке идет «распил на металл» оборудования предприятий10:45
«Нафтогаз» сделал важное заявление для тепловиков
НАК "Нафтогаз Украины" не будет оставлять тепловиков по всей Украине без газа. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба "Нафтогаза", передает УНН.
"Нафтогаз" никого не оставил без газа. Наши клиенты будут получать завтра газ в нормальном режиме. Мы предоставили номинации производителям тепла, "Укртрансгаз" их подтвердил. Проверяем с УТГ, почему их еще не увидели облгазы. Никого, кто имеет подтвержденную номинацию, отключать не будут", - говорится в заявлении.
Со своей стороны "Укртрансгаз" на своей странице в Facebook подтвердили информацию о получении подтверждения номинаций от "Нафтогаза".
"С завтрашнего дня и до конца месяца клиенты теплокоммунэнерго будут с теплом, а тепловики - с газом для его производства! "Укртрансгаз" получил от "Нафтогаза Украины" подтверждение номинаций на поставку газа предприятиям ТКЭ и, в свою очередь, отправил операторам ГРМ подтвержденные заявки", - подчеркнули в компании.
Напомним, ранее сообщалось, что в СМИ появилась информация о том, что 21 ноября "Нафтогаз Украины" оставит без газа тепловиков по всей Украине.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Нафтогаз, отопление, газ, теплосеть, заявление
- Донецкую область просят срочно рассчитаться с долгами за газ
- Скандал: "Нафтогаз" и Фирташ "потеряли" 260 миллионов газпромовских долларов
- "Газпром" готов идти на переговоры по снижению стоимости газа для Украины
- Германия начала реверсные поставки газа в Украину (ВИДЕО)
- "Донецкгортеплосеть" приобрела недешевый российский газ
- Абонплата на газ увеличит платежки до 3 раз. Кабмин требует отменить новшество
- Боевик "ДНР" самоликвидировался с товарищами после употребления боярышника – подробности11:45
- «Супер-сигнал»! В Донецке возобновил работу Vodafone11:36
- Боевики пошли на штурм ВСУ на Светлодарской дуге: россиян разгромили11:25
- В Донецке после «выборов» так и не вернули связь Vodafone11:22
- В Донецке идет «распил на металл» оборудования предприятий10:45
- Россия "освобождает" Донбасс от хлеба: оккупанты "разобрались" с хлебозаводом в Иловайске 10:15
- С Донбасского фронта пришли хорошие новости09:57
- Россияне массово скупают жилье в оккупированных городах Донетчины08:30
- Бойцвы ВСУ рассказали о тяжелом бое под Попасной08:00
- В Мариуполе начали выдавать квартиры переселенцам07:45
- Диетолог рассказал, как правильно есть орехи13:00
- «Нафтогаз» сделал важное заявление для тепловиков12:45
- Взрывы и стрельба: СММ назвала «горячие точки» Донетчины12:30
- Названо место сборной Украины в рейтинге Лиги наций УЕФА12:20
- Ливадийский дворец в Крыму выставлен на продажу12:00
- Боевик "ДНР" самоликвидировался с товарищами после употребления боярышника – подробности11:45
- «Супер-сигнал»! В Донецке возобновил работу Vodafone11:36
- Боевики пошли на штурм ВСУ на Светлодарской дуге: россиян разгромили11:25
- В Донецке после «выборов» так и не вернули связь Vodafone11:22
- Долларами будут выдавать зарплату: украинцам готовят революцию11:15
- Эти продукты замедляют старение09:15
- Тамада, букет, авто: Сколько стоит пожениться в Мариуполе10:11
- Что нельзя делать в церковные праздники19:00
- Названо одно из самых полезных лакомств для кишечника18:02
- Где дают кредит без работы17:23
- Этот напиток лучше всего подходит для холодного времени года14:50
- Важные годы в жизни каждого знака зодиака09:15
- Медики назвали самое полезное время для пробуждения07:01
- Какие знаки Зодиака настоящие исчадия ада19:34
- Что должно быть на новогоднем столе-201918:19
- Не пускать в "Л/ДНР" даже свет и воду: в США хотят закрыть "границу", спровоцировав бунт против оккупантов РФ
- Стало известно, какой «оклад» получает из «бюджета республики» вдова Захарченко
- Как проверяют переселенцев: все типы проверок, к которым нужно быть готовым
- Стало известно о страшных пытках и мучениях людей на КПВВ НВФ под Марьинкой
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина
- Под Торезом перекрыта трасса. Взрывы продолжаются
- В Украине будет создана новая база переселенцев
- Замерзающие жители Луганска боевикам: "Не говорите нам теперь о "плохой" Украине, она над нами так не издевалась"
- Чтобы слушались, как собаки: раскрыта цель Москвы в ликвидации Захарченко. ВИДЕО
- В ОРДО предупредили о «крупной диверсии» на горловском «Стироле»