Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Нафтогаз» сделал важное заявление для тепловиков

21.11.2018 12:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Нафтогаз» сделал важное заявление для тепловиков

НАК "Нафтогаз Украины" не будет оставлять тепловиков по всей Украине без газа. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба "Нафтогаза", передает УНН.

"Нафтогаз" никого не оставил без газа. Наши клиенты будут получать завтра газ в нормальном режиме. Мы предоставили номинации производителям тепла, "Укртрансгаз" их подтвердил. Проверяем с УТГ, почему их еще не увидели облгазы. Никого, кто имеет подтвержденную номинацию, отключать не будут", - говорится в заявлении.

Со своей стороны "Укртрансгаз" на своей странице в Facebook подтвердили информацию о получении подтверждения номинаций от "Нафтогаза".

"С завтрашнего дня и до конца месяца клиенты теплокоммунэнерго будут с теплом, а тепловики - с газом для его производства! "Укртрансгаз" получил от "Нафтогаза Украины" подтверждение номинаций на поставку газа предприятиям ТКЭ и, в свою очередь, отправил операторам ГРМ подтвержденные заявки", - подчеркнули в компании.

Напомним, ранее сообщалось, что в СМИ появилась информация о том, что 21 ноября "Нафтогаз Украины" оставит без газа тепловиков по всей Украине.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, Нафтогаз, отопление, газ, теплосеть, заявление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх