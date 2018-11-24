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В Дарницком районе Киева пенсионерка выбросилась из окна 9 этажа
24.11.2018 21:29
В субботу, 24 ноября, в Дарницком районе Киева из окна многоэтажки выпала пожилая женщина.
Об этом сообщают СМИ, передает donpress.com.
Трагедия произошла на улице Олейника в Дарницком районе Киева. По предварительной информации, женщина в возрасте 64 лет самостоятельно выпрыгнула с 9-го этажа многоэтажки.
Что могло послужить причиной самоубийства пенсионерки не известно.
На месте происшествия работают сотрудники полиции.
Теги: Донбасс, Киев, пенсионер, трагедия, полиция, самоубийство
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