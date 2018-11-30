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Российские танки возле украинской границы – Порошенко сообщил тревожные новости

30.11.2018 19:15
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Российские танки возле украинской границы – Порошенко сообщил тревожные новости

Петр Порошенко рассказал о том, что Кремль сосредоточил военную технику около украинских границ.

Он предоставил фотодоказательства, а также рассказал, что Путин является угрозой для всего демократического мира. Украинский лидер рассказал о том, что Россия размещает танки возле Украины. Эта информация была представлена зарубежным издание Sky News, которое взяло интервью у Петра Порошенко, передает "Диалог.UA". Президент также представил фотоснимки танков, которые доказывают присутствие военной техники возле украинской границы.

Отмечается, что рядом с танками присутствуют еще и боеприпасы российских войск. "База, где расположены эти танки, находится всего в 18 километрах от нашей границы. Эта боевая техника появилась там с сентября и до сих пор находится на территории военной базы", - сказал Порошенко.

Петр Порошенко рассказал, что армия Украины готова защищать свои границы от нападения врага. Кроме того, не умолчал украинский лидер о Владимире Путине, который, по его словам, является угрозой для всего мира.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, граница, танк, Порошенко
 
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