Снег по колено, дожди и морозы до минус 30: синоптики дали прогноз до конца зимы - будет много неожиданностей

04.12.2018 11:31

Текущий декабрь будет относительно теплым с переменчивой погодой.

Как утверждает народный синоптик Леонид Горбань, настоящая зима придет только после Нового года и будет таковой вплоть до конца марта - 2019, передает "Диалог.UA".

В комментарии "Сегодня" Горбань рассказал, что в начале декабря будет небольшое похолодание, затем потепление и оттепель. За неделю до НГ будет пасмурно, но тепло.

В некоторых регионах пройдут дожди, которые "обесснежат" те города, где были снегопады. Новогодняя ночь, уверяет Горбань, станет по-настоящему зимней.

Завотделом синоптической метеорологии Укргидрометео НИИ Вера Балабух также прогнозирует, что декабрь будет теплее и суше обычного: температура выше на 1—2 градуса, осадков на 15—30% ниже нормы, и то в виде дождя или мокрого снега.

Горбань отмечает, что зима обычно начинается с трех "подзимков" - трижды должен быть небольшой мороз и трижды оттепель. Он предсказывает, что предстоящая зима нестандартная. Довольно длительное время продержится плюсовая температура.

Декабрь - 2018, по словам Горбаня, будет уникальный. В нем пройдет четыре оттепели и четыре морозных периода.

"И только в конце месяца начнется постепенное снижение температуры. 28—29 декабря начнет холодать и пойдет хороший снег, которого в среднем по Украине выпадет за два дня около 10 сантиметров", - рассказал Горбань.

"Штормить" также будет и на Рождество, и перед Старым Новым годом. Потом придет зима со всеми ее "прелестями" - трескучими морозами и снегопадами.

Горбань рассказывает, что снегопады с небольшими перерывами продлятся до 10-12 февраля.

Морозы начнут усиливаться перед Крещением, пик холодов припадет на 7-10 февраля. В большинстве регионов будут лютые холода - до минус 30 градусов.

После этого пойдет постепенное потепление. Однако не исключено, что февраль "отличится" большими снегопадами – до 30 см снежного покрова. Снег выпадет и перед 8 марта.

Окончательно зима уйдет ближе к апрелю.

В свою очередь, Вера Балабух добавляет, что нынешняя зима 2018-2019 будет теплее, чем прошедшая. Примерно на 1-3 градуса.