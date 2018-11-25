- Украину ждет теплая зима - прогноз20:56
- В Киеве из-за падения подъемного крана погибли люди. ВИДЕО19:21
- Корабли ВМС Украины прошли под Крымским мостом18:49
- МВД: Строить «Стену» на границе с РФ будут до 2021 года18:23
- В РФ прокомментировали инцидент в Азовском море16:50
- "Россия уже проиграла этот бой", - пропагандист РФ Доренко о конфликте с Украиной в Азове16:28
- Ситуация в Азовском море: Зафиксирован заход ударных вертолетов ВС РФ, судно перекрыло проход под мостом. ВИДЕО15:51
- Напавший на буксир ВМС корабль РФ был в 6 раз больше: что случилось возле Керченского пролива - детали атаки14:51
- Россия срочно закрыла Керченский пролив для гражданских судов: ситуация в Азовском море накаляется13:10
- Субсидии: важная информация от Минфина Украины12:50
Украину ждет теплая зима - прогноз
Зима в Украине этом году будет теплой, в декабре и январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.
Об этом "Украинской правде" сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Вера Балабух.
"Наш прогноз на месяц – аномалия температуры, отклонение от нормы. Зима будет теплой. Средняя за месяц температура в декабре может быть на 1-2 градуса выше, чем она была в начале этого века. Она будет плюсовая на территории Украины. Это где-то от +3-4 в Сумской и Черниговской областях до +6-7 градусов на юге Украины и Закарпатье", - сказала она.
Январь, по ее словам, ожидается еще теплее.
"Средняя температура января может быть на 2-3 градуса выше климатической нормы. Если раньше это было от -3 на севере до +3 на юге, то в этом году ожидаем, что средняя за месяц температура в Украине может быть плюсовая. Только в северных и северо-восточных областях останется минусовой. Это от -1 в Черниговской, Сумской областях до +5 и выше на юге", - сказала Балабух.
В целом, по словам метеоролога, средняя температура за зиму ожидается на 2 градуса выше нормы.
Балабух добавила, что сейчас невозможно спрогнозировать, будет ли снег на новогодне-рождественские праздники.
"Но при такой температуре, как ожидается, это понятно, что, если осадки и будут, то на юге это будет в виде дождя, а в северных областях – в виде мокрого снега, снега. Потому что довольно высокие температуры", - пояснила метеоролог.
Теги: Украина, Донбасс, Рождество, зима, гидрометеоцентр, Новый год, прогноз погоды
- ТОП-5 рождественских мультфильмов
- Что будет с погодой. Метеорологи сделали страшный прогноз
- Крик отчаяния дончан: Живем в постоянном унижении, как "отбросы". Нет уже сил. Украине мы были нужны, а сейчас до нас нет никакого дела
- Какой будет зима? Гидрометцентр дал "весёлый" прогноз
- Сколько у украинцев будет выходных на Рождество и Новый год
- Захарова: Многие, кто приезжал в праздничные дни с Украины в Москву, проявляли желание остаться на подольше
- Пожар в "ДНР": пострадали дети21:28
- В СМИ просочились данные о зарплатах "вагнеровцев" за "службу" на Донбассе20:25
- Пустая и заснеженная. В сеть выложили новое фото «Донбасс Арены»17:51
- Стреляли! В Мариуполе произошел конфликт между профсоюзным лидером и охотниками17:22
- С начала суток зафиксировано 5 обстрелов, в том числе — из минометов16:12
- Под Коминтерново погиб наемник «Карел»15:29
- Боевики «ДНР» получили «приказы командования» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ15:09
- В ОБСЕ рассказали, как люди идут по обледенелому мосту через КПВВ «Станица Луганская»14:30
- "Путин презирает этих донбасских", - Латынина раскрыла истинные чувства президента РФ14:08
- Боевики «ДНР» минируют автодороги в оккупированных населенных пунктах13:49
- Не донес на родственника: в Крыму начались преследования по новой статье21:59
- Пожар в "ДНР": пострадали дети21:28
- Украину ждет теплая зима - прогноз20:56
- В СМИ просочились данные о зарплатах "вагнеровцев" за "службу" на Донбассе20:25
- Срочная эвакуация Путина из Кремля: Бабченко рассказал, что значат загадочные вертолеты и спецназ в Москве. ВИДЕО19:51
- В Киеве из-за падения подъемного крана погибли люди. ВИДЕО19:21
- Корабли ВМС Украины прошли под Крымским мостом18:49
- МВД: Строить «Стену» на границе с РФ будут до 2021 года18:23
- Пустая и заснеженная. В сеть выложили новое фото «Донбасс Арены»17:51
- Стреляли! В Мариуполе произошел конфликт между профсоюзным лидером и охотниками17:22
- Много, но не эффективно: Тука рассказал, что делается для сохранения связей с жителями неподконтрольных территорий19:08
- «Они и мы». Кому выгодны и зачем создаются мифы о переселенцах?18:46
- «Идите работать, бандеровцы!»: как в Польше обманывают заробитчан18:22
- Горчица помогает бороться с простудными заболеваниями17:35
- Спасибо за Вашу службу и добро пожаловать в тюрьму15:24
- Ученые рассказали, когда фаст-фуд может быть полезен22:12
- Ученые назвали продукты, помогающие быстро уснуть18:49
- Врачи подсказали, какой алкогольный напиток может защитить от инсульта18:28
- Можно ли венчаться беременной: церковные приметы18:02
- Кто из знаков зодиака разбогатеет в 2019 году17:29
- "Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ
- Все, что нужно знать об отношении Донецка к оккупанту: кадры из донецкого трамвая "взорвали" Сеть
- Россия проиграла - Крым и Донбасс придется вернуть
- Настоящий кошмар. Жители Донецка испуганы вечерним обстрелом
- "Вонь невероятная", - Сеть всполошили кадры "гуманитарки", присланной Россией "братскому народу" Донбасса
- Валю "кинули": в Макеевке безногую снайпершу "ДНР" Гамми выселяют из квартиры за долги
- Подрыв 9 танков "ДНР" под Торезом: Стало известно, что именно произошло на полигоне. ВИДЕО
- Оккупант расправился со зданием-украшением Донецка: "Превратился в призрак, памятник обмана"
- "Такого ужаса у нас никогда не было", - блогер объяснил, почему в Донецке не любят "освободителей" из РФ
- Опять без связи: Жители Донецка сообщили, где ловит Vodafone