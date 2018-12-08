«Укрзализныця» на зимний новогодне-рождественский период запустит дополнительные поезда

08.12.2018 10:51

Для перевозок пассажиров в новогодне-рождественский период «Укрзализныця» уже предложила пассажирам почти 120 тыс. мест в графиковых поездах.

Еще более 20 тыс. мест будет открыто для продажи в дополнительных поездах. Большинство их предназначено отправить именно на запад страны: до Ужгорода, Львова, Черновцов и Ивано-Франковска.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци», передает dnews.dn.ua.

Так, уже открыта продажа на пять дополнительных поездов:

№ 161 / 162 Киев – Николаев на 27, 29 декабря и в 3, 5, 9 и 13 января, а обратно – 26, 28 декабря и в 2, 4, 8, 12 января;

№ 205 Покровск – Харьков осуществит рейсы туда и обратно 28, 29, 30 декабря и в 2, 4, 5 января;

№ 670 Кременчуг – Бахмач курсировать туда и обратно 8 января;

№ 797 / 798 Харьков – Запорожье будет курсировать туда и обратно 25 декабря и 1, 8 января;

№ 736 Киев – Запорожье осуществит рейсы туда и обратно 22, 25, 29 декабря и в 1, 5 января.

Всего планируется назначить 30 дополнительных поездов.