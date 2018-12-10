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Украинца задержали на границе с миллионом рублей в ботинках
10.12.2018 07:15
Пограничники задержали гражданина Украины, который пытался перевезти через государственную границу миллион рублей спрятанных в ботинках. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.
По информации пограничников, 46-летний украинец, ехал в РФ через пункт пропуска «Журавлевка» на Харьковщине.
«Во время прохождения пограничного контроля военнослужащие обратили внимание на чрезмерное волнение мужчины. При осуществлении углубленного досмотра личных вещей под стелькой обуви задержанного пограничники обнаружили почти 1 миллион российских рублей», — сообщили в погранслужбе.
Сообщается, что, валюта была изъята, а нарушителя передали компетентным органам.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, граница, ботинки, украинец, миллион
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