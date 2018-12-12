12 важных дней до Нового года: чего избегать и что делать

12.12.2018 22:45

22 декабря - день Зимнего Солнцестояния и удивительное время, о котором мы ничего не знаем. Оказывается, день начинает начинает магический период Колеса Года, когда каждое наше слово приобретает небывалую силу, пишут Подробности.

И с этой силой нужно обходится очень осторожно, особенно когда в вашем доме живут дети. Итак, перед вами 10 важных фактов, которые могут помочь вам изменить жизнь. Даже если вы скептик, почему бы просто не попробовать и не проверить истинность этой теории?

День на вес золота

Каждый из последующих 12 дней до конца декабря соответствует одному из месяцев будущего года. Время как будто уплотняется, концентрируется, позволяя нам в сжатом варианте прожить весь следующий год - как бы запрограммировать его.

Все, что сказано нами вслух и сделано в эти дни словно рисует узор нашей жизни в следующем году. И особенное значение имеет 12-й день цикла, на который и приходится Новый год. Не даром в народе говорят: как встретишь первый день нового года, так его и проведешь. Это просто слова, поверьте. Если народ целыми поколениями утверждает, значит, в этом заложен глубокий смысл. А то, что мы о нем не знаем, уже, как говорится, наши проблемы.

Чего избегать в эти важные дни

Будьте внимательны ко всему, что вы говорите вслух о себе, своей жизни, своих достижениях и особенно - о планах на будущее. Не произносите ничего, что бы умаляло вас в ваших глазах или глазах других людей.

Из ваших уст не должны слетать слова: "Это не для меня", "У меня не выйдет", "Я не смогу", чтобы в следующем году не столкнуться с непонятными барьерами, когда вы вроде бы делаете все возможное, а не выходит.

Также стоит удержаться от негативных высказываний о других людях, чтобы не навредить кому-то. А уж если кто-то из ваших близких жалуется на судьбу или критикует себя, обязательно успокойте и подбодрите, скажите что-нибудь важное, чтобы помочь человеку запустить механизм позитивности внутри себя. Вы сами от этого будете только в плюсе.

Что стоит обязательно делать

Строить самые амбициозные планы на будущий год и озвучивать их - да, да, рассказывать о них близким, детям, друзьям. Чем больше людей о них услышат - тем громче и убедительнее будет ваш посыл Миру, и он вас услышит.

Не произносите даже мысленно боязливое "А если я все-такие не смогу, не справлюсь..." - лучше продумайте, как вы будете осуществлять свой план по месяцам, чтобы за 12 последующих дней вы спланировали целый год - наполненный успехами и счастьем.

Попробуйте!

Источник: from-ua.com