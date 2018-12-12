Крым частично остался без света

12.12.2018 14:38

В связи со сложными погодными условиями в аннексированном Крыму сегодня, 12 декабря, без электричества остались более ста населенных пунктов, передает replyua.net со ссылкой на «Крым. Реалии». Согласно информации «Крымэнерго», обесточивание произошло в ночь на 12 декабря. Сейчас без света остаются 138 населенных пунктов. Непогода затронула 37,9 тыс. жителей Крыма, из которых - 11,2 тысячи детей.



В наибольшей степени пострадали жители Джанкойского, Красногвардейского и Нижнегорского районов. Работы по восстановлению электроснабжения осложняет налипание мокрого снега и гололедица. Все это ограничивает доступ техники к некоторым объектам.



Между тем синоптики прогнозируют на территории полуострова сегодня дожди, местами сильные, а также сильный мокрый снег. Также известно, что снег идет в нескольких регионах Украины и местами он может продолжиться вплоть до выходных.