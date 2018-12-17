Минздрав бьет тревогу: в Украине началась эпидемия гриппа и ОРВИ

17.12.2018 11:12

В Министерстве здравоохранения Украины сообщают, что за прошедшую неделю показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине превысили эпидемиологический порог, передает kr24.com.ua.

Отмечается, что эпидемические пороги превышены в

Харьковской (на 23%)

Житомирской

Сумской

Киевской (на 12%)

Донецкой (на 1,1%) областях.

«Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 528,2 на 100 тысяч населения, что на 1,8% больше эпидемического порога по Украине»

— говорится в сообщении Минздрава.

За неделю гриппом и ОРВИ заболели более 203 тысяч человек, из них около 67% — дети до 17 лет. Один человек вследствие заболевания гриппом умер.

В результате исследований 101 образца материалов от пациентов с подозрением на грипп в 27 случаях определены РНК вирусы гриппа типа А.

В Минздраве призывают людей вакцинироваться, чтобы получить защиту от гриппа и тяжелых осложнений. Отмечается, что с начала эпидемического сезона против гриппа уже вакцинированы свыше 127 тысяч украинцев.

Источник: https://from-ua.com