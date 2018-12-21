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Сегодня Евросоюз официально продлит санкции против России
21.12.2018 16:15
Сегодня во второй половине дня Евросоюз официально продлит санкции против России. Об этом сообщает брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.
Он отмечает, что экономические санкции ЕС против России будут официально продлены на 6 месяцев.
Как сообщалось ранее, США ввели ограничительные меры против граждан РФ, подозреваемых в отравлении бывшего шпиона в Солсбери Сергея Скрипаля, Анатолия Чепиги и Александра Мишкина.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, Евросоюз, санкции
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