Как будет взимать налог: водителей заставят платить за пробки

24.12.2018 17:15

Власти рассматривают введение специального налога на автомобильные пробки.

Предположительно, с автомобилистов будет взиматься плата за въезд на территорию столицы в час пик, а также дополнительный сбор за въезд в центр мегаполиса.

По словам правительства, это решение позволит вывести транзитный транспортный поток за пределы города, но сначала необходимо предложить автомобилистам удобный альтернативный объезд.

Об этом мэр города Таллина Таави Аас заявил в интервью местной газете.

Напомним, про налог на автомобили: как и сколько придется платить украинцам по новому закону. Согласно поправок в законопроекте №8487 новый налог коснется многих.

На данный момент украинцы платят налог с «элитных» авто, стоимостью более 1 млн 396 тыс грн. Размер налога — 25 000 гривен.

Парламентарии хотят, чтобы налог платили все. Буквально все, у кого есть транспорт: будь то автобус, автомобиль или мотоцикл. И не важно, сколько стоит транспортное средство.

Главное одно, его возраст — облагаться будет машина старше пяти лет от года ее производства. Платежки фискальщики направлять по месту регистрации владельца авто.

Источник: https://from-ua.com