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Политолог озвучил сценарий вероятного нападения РФ на Украину
Известный политолог, социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко высказал мнение, что Россия не будет развязывать полномасштабную войну против Украины по ряду причин. Об этом сообщает Главред, передает УНИАН.
"Танков на Киев без самолетов и ракет на Киев быть не может, об этом вам скажет выпускник любой военной академии. Поэтому трудно представить, что Путин прибегнет к такому сценарию", - сказал он.
Ключевой причиной Небоженко называет военный опыт Кремля в уже существующих конфликтах, которым Москва не может найти рациональное применение.
"Хотя бы из-за внутриполитической причины – в результате нападения России на Украину, а затем и ее участия в войне в Сирии роль и влияние армии в РФ резко увеличилось, по сравнению с ФСБ, чеченской охраной и олигархами России. То есть, Путин, начав войны, получил неожиданный результат внутри самой России: армия в РФ чувствует себя хозяином. И что с этим делать, он не знает", - отметил он.
Политолог убежден, что еще одна война сейчас для России равносильна военному перевороту.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война
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