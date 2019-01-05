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Рада может в январе принять закон о переходе приходов УПЦ МП к Единой церкви
Законопроект о переходе приходов УПЦ МП уже подготовлен и утвержден комитетом
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий предложит парламенту в январе рассмотреть законопроект о переходе приходов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) к новой Православной церкви Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Парубия в эфире "Прямого".
"Необходимо в законодательстве очень подробно прописать и дать возможность юридически правильным этим переходам (от УПЦ МП к ПЦУ, - ред.). Говорил со многими священниками и, к сожалению, существуют просто юридические моменты, как это должно произойти: каким голосованием, какой должен быть кворум... Поэтому планирую уже в ближайшую сессионную неделю предложить законопроект на рассмотрение Верховной рады, чтобы мы смогли упорядочить и дать очень четкие юридические процедуры перехода церквей МП к Украинской православной поместной церкви", - заявил Парубий.
По его словам, законопроект о переходе приходов УПЦ МП к Единой православной церкви уже подготовлен и утвержден комитетом.
"Я убежден, что законодательное урегулирование процедуры прорастет в большую волну, когда украинцы из разных уголков Украины будут приходить в Украинскую церковь. Я надеюсь, что это удастся решить уже в январе. Законопроект, который позволит юридически упорядочить переход к Украинской церкви", - добавил он.
Источник : https://www.rbc.ua
Теги: Донбасс, закон, Рада, церковь
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