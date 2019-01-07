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Из-за непогоды харьковский аэропорт отменяет рейсы
07.01.2019 20:30
Сегодня, 7 января, отменен рейс TK 1473 из Стамбула в Харьков, который должен был прилететь в 09:20.
Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Самолет TK 1474 не вылетел в Стамбул в 10:15.
Кроме того, задерживается прибытие рейса TK 1473 из Катовице. По расписанию он должен был прибыть в 14.35, ожидаемое время - 14.50.
Остальные рейсы - по расписанию.
Напомним, 7 января во многих регионах Украины наблюдаются сложные погодные условия. Из-за снегопада на Донетчине ограничено движение на дорогах.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Харьков, аэропорт, погода, непогода, снег
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