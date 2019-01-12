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Госавиаслужба запретила запускать дроны над домом Порошенко – СМИ
Карта "запрещенных зон" опубликована на сайте ведомства.
Государственная авиационная служба Украины ввела ограничения на полеты беспилотных воздушных судов, в частности не рекомендуется летать над домом президента Петра Порошенко в Козине Киевской области.
Карта "запрещенных зон" опубликована на сайте ведомства, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.
Госавиаслужба отмечает, что сейчас вопрос безопасного использования беспилотных воздушных судов недостаточно урегулирован. "Учитывая стремительное развитие рынка БВС, мы работаем над разработкой новых правил, которые безопасно интегрируют новые виды воздушных судов в существующую систему использования воздушного пространства", - информирует ведомство.
"Сейчас, если это БВС весом до 20 кг, полеты воздушных судов должны выполняться в пределах зон ограничений/резервирования воздушного пространства. Для этого нужно обратиться с письмом в произвольной форме по разовой заявке в Украэроцентр за 10 рабочих дней по телефону +380 44 351 59 92 (круглосуточно) или [email protected]", - информирует авиаслужба.
Среди зон, в которых запрещено летать, и Козин, где расположен дом Петра Порошенко.
Во "Всеукраинской федерации владельцев беспилотников" карту зон увидели 11 января. По словам основателя Quadrocopter.ua и дистрибьютора DJI в Украине Тараса Трояко, рекомендации на сайте не соответствуют нормативному документу, который был принят в сентябре.
"Фактически, они выделили зоны и говорят, что БВС могут летать только там, но с их разрешения – что в принципе не соответствует этим правилам, так как там написано, что во всех других местах можно летать без разрешений", – сообщил он "Украинской правде".
Трояк отметил, что есть и рекомендации "пилотам": не пытаться вмешаться с помощью беспилотника в чью-то частную жизнь, не делать попыток кого-то сфотографировать или заснять без его разрешения, прекращать полет по требованию представителей правоохранительных органов или военных.
"Фактически таких норм в каких документах нет. Это просто рекомендация Госавиаслужбы, не имеет никаких юридических последствий", - сказал Трояк. "Единственный плюс этих рекомендаций, мы сейчас видим зоны с ограничениями. Действительно, в этих зонах нужно уделять больше внимания безопасности полета, потому что там наложены ограничения - это значит, что потенциально там могут летать самолеты", - отметил он.
Трояк подтвердил: "В Козине зона есть, потому что там находится дом президента. Это зона не только для беспилотных летательных судов, а также для любых пилотируемых судов". "Фактически с помощью этой зоны они закрывают возможность снимать имения чиновников в Козине, потому что приравнивают квадракоптер к летательной технике, хотя эта техника в этом районе используется просто для фиксации, как летающая камера", - добавил он.
"В этих зонах лучше, если вы не получаете разрешение, выше 50 метров не летать. Но из-за того, что до сих пор нет правил эксплуатации БВС, привлечь к ответственности владельца беспилотного летательного аппарата фактически невозможно", – сказал Трояк.
Теги: Донбасс, сайт, Киевская область, авиация, беспилотник, запретная зона, дрон, Порошенко
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